HDP binasını basan Onur Gencer, saldırıdan önce gözlem yaptığı belirlendi

19 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

İzmir’de HDP binasını basarak içeride bulunan 25 yaşındaki Deniz Poyraz’ı katleden sağlık çalışanı Onur Gencer (27), polis sorgusunun ardından savcılık tarafından tutuklandı. Saldırıdan 24 saat sonra tutuklanan Gencer ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Gencer’in olaydan üç gün önce parti binasına uğrayarak kendini komünist düşünceye sahip biri gibi gösterip, sohbet ederek gözlem yaptığı belirlendi.

Nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından ifadesi alınan Gencer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının olay anında giydiği kıyafeti de Emniyet’te değiştirdiği, adliyeye giderken kısa şort ve terlik giydiği gözlendi.

Soruşturmada katil zanlısı Onur Gencer’in binaya girerken elinde bulundurduğu çantada, iki adet bıçak ve 200 TL para olduğu öğrenildi. Gencer’in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm. tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi.

Katliamdan üç gün önce HDP il binasına giren Gencer’in içeri girdikten sonra bir parti görevlisine “Ben komünistim. Aranıza katılmak istiyorum. Buraya gelip gidebilir miyim. Saz kursu veriyor musunuz” diye sorduğu, görevlinin ise “burada saz kursu verilmiyor” cevabını verdiği öğrenildi. Binanın çıkışında görevli ile karşılaşan Gencer, “Burası çok kalabalık oluyor mu” diyerek sorduğu görevlinin ise “Sabah 9-10 kişi oluyor” yönünde cevap vermediği belirlendi.

PARA İÇİN GİTMEYECEĞİ YOL YOK

Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde ilk acil yardım teknisyeni iken göreve gelmediği için ihraç edildiği söylenen Onur Gencer’in hastane içerisinde de çelişkili hareketleri bulunduğu öğrenildi. Gencer’in belli bir sabit fikri olmadığını söyleyen çalışma arkadaşları “Cebine para koyduğunuz zaman gitmeyeceği yol yoktu” dedi.

Soruşturma ile ilgili binanın ve bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polisin, olay saatine ait görüntüleri aldıktan sonra kayıtları sildiği iddia edildi. İzmir Valiliği ise kayıtların silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.