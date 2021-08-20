HDP'li Hüda Kaya'dan Kavuncu’ya saldırıya tepki
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İYİ Pati İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Buğra Kavuncu Halk TV'de İpek Özbey ile yaptığı programın ardından saldırıya uğradı. Saldırgan, Kavuncu'nun kanaldan çıkmasının ardından yumruk atarak hızla olay yerinden kaçtı.
Sosyal medya hesabından açıklama HDP'li Kaya, saldırıya tepki gösterdi. Hüda Kaya yayımladığı mesajda, "Kimden, kime karşı olursa olsun, şiddete hayır! Kendilerinden olmayan herkese karşı saldırıya azmettirenlere ve hedef gösterenlere cezasızlık son bulmalı ve hesap vermelidirler. Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun. Tüm saldırılara karşı olmak insani olandır" ifadelerini kullandı. Kaya, mesajının altına "#DenizPoyraz, #DedeogluAilesi" etiketlerini de koydu.
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