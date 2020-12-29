HDP'li İmir, Sayıştay raporuna dikkat çekti: "Şırnak Belediyesi'nin usulsüzlükleri yok edildi"

29 Aralık 2020 Salı, 11:16

HDP'li İmir, Şırnak Belediyesi'nin Sayıştay raporlarına ilişkin Bakan Soylu tarafından yazılı olarak cevaplanması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. İmir, "Şırnak Belediyesi'nde, 172 personelin, kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı ve ilgili muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, raporda, İlbank sermaye payı toplam tutarının 6.740.189,27 TL olduğu, Belediyenin 2019 yılı bilançosunda ise Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler hesabında 4.971.505,22 TL olduğu görülmüştür" dedi.

İmir'in Bakan Soylu'ya yönelttiği sorular şöyle:

1. Şırnak Belediyesine ait Sayıştay Raporları Bakanlığınızın ilgili birimleri tarafından incelendi mi? Bakanlığınız yapılan usulsüzlüklere ilişkin bir araştırma yapmış mıdır? Veya yapacak mıdır?

2. Şırnak belediyesinde yapılan usulsüzlüklere ilişkin herhangi bir idari veya hukuki soruşturma başlatılmış mıdır?

3. Milyonları bulan usulsüzlüklerin muhasebe sistemi ile yok edildiğinden haberdar mısınız? Bakanlık olarak Şırnak Belediyesi muhasebe kayıtlarını yeniden incelemeyi planlıyor musunuz?

4. Yapılan usulsüzlüklerden kaynaklı Şırnak Belediyesinde ilgili memurları ve ya Belediye Başkanını görevden almayı planlıyor musunuz?