Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla ilgili yeni gelişme
Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te bu sabah gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Bassavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi:
"Ankara Cumhuriyet Bassavcılığımızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterligi tarafindan yapılan suç duyurusu ve eki belgeler ile yazılı ve görsel basından elde edilen diğer bilgi ve belgeler sonucunda, 17.03.2021 tarihinde hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 60. birleşiminde okunması ile milletvekilliği düşen ancak TBMM binasından ayrılmayan ve ayrılmayacağını da yaptıgı sosyal medya paylaşımları ile açıklayan eski Kocaeli milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU hakkında "17.03.2021 tarihinden itibaren gece gündüz aralıksız TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Mecliste milletvekili gibi hereket etmesi ile 17.03.2020 tarihinde Meclis Genel Kurulundan ayrılıp HDP partisi grup katına çıktığı sırada kendisi ile birlikte yürüyüşe geçen gruptan biji serok apo şeklinde sloganlar atılması" sebepleriyle Türk Ceza Kanununun 262/1, 116/2-4 ve 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddeleri kapsamında başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılıgımızca Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk GERGERLİOĞLU’nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sora şahıs serbest bırakılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur"
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