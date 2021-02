HDP'li Sancar'dan parti yöneticilerine seçim uyarısı

06 Şubat 2021 Cumartesi, 18:53

Muhalefet partilerinden erken seçim çağrıları devam ederken, HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partililer ile gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantı ile “demokrasi programı çalışmaları” kapsamında sandık güvenliği konusunda çalışma yapılması gerektiğine işaret etti. Sancar, "Eğer sandıkları koruyamazsınız seçimlerinin sonuçlarını iktidarın kendi imkanlarını ile belirleme alanını genişletmiş olursunuz” uyarısında bulundu.

HDP Genel Merkezi'nden yapılan basın açıklamasına göre Sancar'ın konuşması şöyle:

“Seçim güvenliğini sağlamak her ne kadar iktidarların görevleri arasında sayılıyorsa da bu konuda yargı organı görevlendirilmiş olsa da asıl görev muhalefet partilerine ve demokrasi güçlerine düşüyor. Hele Türkiye gibi bir ülkede, yani son seçimlerin neredeyse tamamının büyük şaibeler altında gerçekleştiği bir ülkede yargıdan ve iktidardan seçim güvenliğini beklemek büyük bir naiflik olmuş olur.

"HAZIRLIKTA GECİKİRSEK SANDIĞA GİTMEME EĞİLİMİ GÜÇLENEBİLİR"

Bundan önceki bütün birikimleri dikkate alarak demokrasi güçlerinin ve muhalefet güçlerinin şimdiden hazırlıklarını yapmaları gerekiyor. Eğer gecikirsek bunun birkaç olumsuz sonucu olur. Birincisi muhalefet tabanında, iktidardan rahatsız olan geniş kesimlerin sandığa güven duymayacağı bir ortam oluşursa sandığa gitmeme eğilimi de güçlenebilir. Seçim sonuçlarından emin olunmaması, seçim sonuçlarına güvenilmemesi ve iktidarın seçim sonuçlarını hileyle değiştirebileceği algısı ortaya çıkarsa bu, birçok insanın sandığa gitmesini engelleyebilir. Böyle bir psikolojik ortamın ortaya çıkmaması için muhalefet güçleri arasında güçlü bir koordinasyonun bugünden gerçekleştirilmesi gerekir.

"DEMOKRATİK SİYASETİN BÜTÜN İMKANLARINI KULLANACAĞIZ"

HDP bütün baskılara engellemelere rağmen demokratik siyasetin her alanında çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır. HDP demokratik siyasette ısrarcıdır. Sorunları çözmenin yolunun demokratik siyaseti güçlendirmekten geçtiğine inanıyoruz. Demokratik siyasetin yöntemleri bellidir. Müzakere, diyalog, tartışma ve her meşru zeminde güçlü kitlesel çalışma yapmak. Demokratik siyaset bunlara dayanır. Bu yol, Türkiye’de yaşanan en başta da büyük ekonomik bunalımı ve bütün sorunları aşmanın da en güvenli yoludur. Demokratik siyaset aynı zamanda her alanda diktatörlüğü inşa etmek için çabalayan bu iktidarı durdurmanın en etkili yoludur. Bizim demokratik siyaset hedeflerimiz arasında elbette demokrasi, özgürlük ve barış vardır. Hiçbir tehdit saldırı, engelleme bizi bundan alıkoyamaz.

"İKTİDARA SEÇİMLERİ KAYBETTİRMEK İÇİN HER TÜRLÜ MEŞRU DEMOKRATİK YOLU KULLANACAĞIZ"

Seçimler de demokratik siyasetin hayati bir unsurudur. Seçimlerin demokratik siyasete güçlendirme sunabilmesi için sandık ve seçim güvenliği son derece önemlidir. Bunu sağlayamazsak demokratik siyasetin dönüştürücü potansiyelini hayata geçirmemiz mümkün olmayacaktır. Bu iktidarın neler yapabileceğini bundan önceki seçimlerde gördük. Bundan sonra daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz. Bu iktidar için seçim kaybetmek basit bir seçim yenilgisinden daha fazlasını ifade ediyor. Bugüne kadar yaptıkları hukuksuzlukların, işledikleri suçların, adaletsizliklerin ve yolsuzlukların hepsinin hesabının meşru zeminlerde adil yargı önünde sorulacağını biliyorlar. O nedenle seçim kaybetmemek için her yolu deneyeceklerdir. Biz de onlara seçim kaybettirmek için her türlü meşru demokratik yolu kullanacağız. Seçimler bunun en etkili yoludur.