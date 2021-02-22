Soylu'nun 'Gara'ya gitti' dediği HDP'li vekilden açıklama

22 Şubat 2021 Pazartesi, 12:49

Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 asker ve polisin katledilmesinden sonra, "Gara'ya giden HDP'li bir kadın milletvekili var" diyen Soylu, katıldığı programda teslim olan bir teröristin ifadesinde HDP’li Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Gara’da olduğunu söylediğini aktarmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakan Soylu’nun açıklamalarını ihbar kabul ederek HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma başlatmıştı.

'SOYLU BUNLARI KANITLAMALI'

HDP Genel Merkezi'nde açıklama yapan HDP'li Taşdemir şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir koltuk kurtarma operasyonudur. Tek bir gazeteci doğru soruları sormadı o programda. O yalanları atanan Soylu bunları kanıtlamalı. Dedikodu üzerinden gizli tanık ve iftiracıların yalan dolan beyanları üzerinden nefret söylemine başvurmak hedef göstermek acizlikten başka bir şey değildir. Bu siyasetin adı çamur at izi kalsın siyasetidir. Cemaat yöntemini benimsemiş Soylu, bu yöntemleri kullanarak itibar suikastına başvurmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz. Ne zaman hangi gün gittim Gare’ye? Belgeleriyle açıklasın, masal anlatmasın. Ordunun bile girmekte zorlandığı bölgeye ne zaman gittim?Yalan ve iftira atmak bir bakanın işi olmamalı. Soylu'nun iftiralarını kadın mücadelemizi yapılmış sayıyorum.Ben Gara'ya gitmedim, çok açık ve net."

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, HDP'li Taşdemir'in Gara'da olduğunu öne süren teröristin ifadeleri ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre; Teröristin ifadesinde Gara bölgesinde Dirayet Dilan Taşdemir’in kendisinin içerisinde bulunduğu araca bindiğini, sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu anlattığı öğrenildi. Teröristin ifadesinde, Taşdemir’in terör örgütünün Mahmur kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını söylediği de kaydedildi.



