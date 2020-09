Headbang, Çağlan Tekil özel sayısıyla veda ediyor

10 Eylül 2020 Perşembe, 17:45

Rock ve heavy metal yayını Headbang’in kurucusu ve genel yayın yönetmeni Çağlan Tekil’in yaşamını yitirmesinin ardından dergi ekibi yarım kalan sayıyı bitirmek için son kez bir araya geldi.

Bu sayıda sadece Headbang yazarları değil, Çağlan Tekil’in kurucusu olduğu Laneth ve Non Serviam dergilerinden ve uzun yıllar çalıştığı Blue Jean dergisinden kalem arkadaşları da yer alıyor.

Çağlan Tekil’in 90’lardan bu yana gelen metal maceralarını dostlarının anlattığı özel dosyada, Pentagram’dan Dr. Skull’a, Radyo Eksen ekibinden Laneth tayfasına kadar birçok özel konuk yer alıyor.

Ayrıca Çağlan Tekil’in editörlüğünde gerçekleşen son içerik toplantısında karar verilen konularla birlikte yeni röportajlar ve dosyalar da bu sayıda yer alıyor. 30 yıl önce çıkan ilk Pentagram albümünün üzerine 27 sayfalık kapsamlı bir dosya, Paradise Lost’tan Nick Holmes ile karantina muhabbeti, Mayhem’den Necrobutcher ile efsanevi İzmir konserinin perde arkası, İkon Müzesi’nde Rage Against The Machine’in protest geçmişi, Çağlan Tekil imzalı Metalium röportajı, The Satanic Temple’ın sözcüsü Lucien Greaves ve topluluğun felsefesini anlatan “Hail Satan?” belgeselinin yapımcısı Gabriel Sedgwick ile yapılan söyleşiler, dergi ekibinin 2010’ların en iyi metal albümleri seçkisi ve çok daha fazlası bu sayıda yer alıyor.

“Kitap-dergi” formatında yayınlanan 6 numaralı Headbang, 13 yıl önce yayın hayatına başlayan derginin 101. ve son sayısı. Headbang 6, Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

Kaynak: BirGün