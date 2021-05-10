Hedefteki bilim insanları: Aydınlatmaya devam edeceğiz, teslim olmayız

10 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Koronavirüs salgını sürecinde dikkat çekici öneri ve uyarılarıyla ön plana çıkan 3 bilim insanı; Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ve Prof. Dr. Kayıhan Pala son günlerde aşı karşıtı gericilerin hedefi oldu. Haklarında soruşturmalar açılan, sosyal medyada ‘tutuklansın’ diye kampanyalar başlatılan 3 bilim insanı, örgütlü cehaletle karşı karşıya olduklarını belirtti.

TOPLUMA KARŞI SORUMLUYUZ

Verdiği demeçler sonrası halkı yanlış bilgilendirdiği ve paniği yönlendirdiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala da şu değerlerdirmeyi yaptı: “Tarih boyunca bilim ile inanç karşı karşıya kalmıştır. Ama özellikle son yüzyılda bilim üstünlüğünü açık olarak ortaya koymuştur. ‘Hastalık var mı yok mu inanmıyorum, aşıların yararına inanmıyorum’ diyebilen sınırlı sayıdaki insanların varlığına tanık oluyoruz ancak bilim insanları topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek için her zaman bilimsel bulguları toplumla paylaşmaya devam edecektir. Bu bana Mehmet hocaya, Esin hocaya ya da bir başkasına karşı saldırılarla sönümlendirilecek bir kavram değildir. Bilim, birileri bunu istese de istemese de dünyayı ve Türkiye’ye aydınlatmaya devam edecektir.”

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM

Gerek Yeni Akit gazetesi gerekse sosyal medyadan hedef gösterilen ve ölüm tehditleri aldığını söyleyen Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol “Buna cehalet deyip geçebilirsiniz. Ama karşılaştığımız şey örgütlü cehalet. Bunu eğitim düzeyinden bağımsız söylüyorum. Türkiye’nin aynı ABD’deki Trump döneminde hareketlenen safsatacı, hurafeci, bilim karşıtı grupların kendilerini son derece hak sahibi hissetmeleriyle ilgili. Bu, buldukları zemin ile ilişkili” dedi. Saldırganlığın nedenini arkalarına aldıkları hukuksal desteğe de bağlayan Şenol, özetle şunları söyledi: “Yeni Akit, evimin yerini işaret ederek beni hedefe koyduğunda suç duyurusunda bulundum, ‘soruşturmaya yer yok’ kararı çıktı. Aldıkları cesaretin temeli bu. Delillendirdiğimiz halde soruşturmaya yer yok denildi. Tekrar bir hukuk grubu ile hareket ettik, soruşturma kararı sonunda çıktı. Ama biz iyice delillendirdiğimiz zaman ancak sonuç alabildik. Oysa onlar bizi CİMER’e şikâyet ettiklerinde anında soruşturma isteniyor. ‘Bu bilim insanlarını tepeleyin, hukuk sizin yanınızda’ gibi bir sonuç çıkıyor. Bilimin ışığında gerçekleri söylemeye sonuna kadar devam edeceğim.”

ORTAÇAĞ ZİHNİYETİNİ SAVUNUYORLAR

Tutuklanması için sosyal medyada ve yandaş basında hedefe konulan, hakkında suç duyurusunda bulunulan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise özetle şunları söyledi: “30 yıldır aşıyı savunuyorum diye benimle uğraşan aşı karşıtı grup var. Benim için ‘halkı paniğe sevk ediyor’ diye şikâyet ediyorlar. Diyenlerin kim olduğuna bakın. Maskelerin, aşıların insanları öldürdüğünü paylaşıyorlar, hangisinden daha çok panik olursunuz? Bunlar deli saçması. Onlar bu kişilerce ortaçağ karanlığına çekilirken, biz onları yeterince bilimin ışığıyla aydınlatamamışız. Bilimi savunmaya devam edeceğim. Ben bilimi, aşıyı, doğru olanı savunuyorum onlar ortaçağ zihniyetini savunuyorlar.”