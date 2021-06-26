Helikopterine ateş açıldığı duyurulmuştu: Kolombiya Devlet Başkanı’ndan açıklama

26 Haziran 2021 Cumartesi, 09:43

Askeri kaynaklar, Duque'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından seyahat ettiği helikoptere ateş açıldığını duyurmuştu.



Saldırının ardından kısa bir basın toplantısı düzenleyen Duque, sınır kenti Cucuta'ya inmek üzereyken içinde bulunduğu helikoptere "korkakça" bir saldırı yapıldığını belirtti.

Duque, olaydan herhangi bir zarar görmediklerini vurgulayarak, "Hem hava aracı hem de helikopterin kapasitesi ölümcül bir şeyin olmasını engelledi. Gerçek şu ki, başkanlık helikopterinde mermilerin görüldüğü korkakça bir saldırının izleri var" ifadesini kullandı.

Uyuşturucu kaçakçısı ve silahlı örgütlere karşı mücadelede kararlılık mesajı veren Duque, bu tarz saldırıların kendilerini yıldırmayacağını dile getirdi.

Öte yandan yetkililerin yayınladıkları görüntülerde helikoptere 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi.