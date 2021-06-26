Helikopterine ateş açıldığı duyurulmuştu: Kolombiya Devlet Başkanı’ndan açıklama
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, içinde bulunduğu devlet başkanlığı helikopterine silahlı saldırı yapıldığını doğrulayarak tepki gösterdi.
Askeri kaynaklar, Duque'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından seyahat ettiği helikoptere ateş açıldığını duyurmuştu.
Saldırının ardından kısa bir basın toplantısı düzenleyen Duque, sınır kenti Cucuta'ya inmek üzereyken içinde bulunduğu helikoptere "korkakça" bir saldırı yapıldığını belirtti.
Duque, olaydan herhangi bir zarar görmediklerini vurgulayarak, "Hem hava aracı hem de helikopterin kapasitesi ölümcül bir şeyin olmasını engelledi. Gerçek şu ki, başkanlık helikopterinde mermilerin görüldüğü korkakça bir saldırının izleri var" ifadesini kullandı.
Uyuşturucu kaçakçısı ve silahlı örgütlere karşı mücadelede kararlılık mesajı veren Duque, bu tarz saldırıların kendilerini yıldırmayacağını dile getirdi.
Öte yandan yetkililerin yayınladıkları görüntülerde helikoptere 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi.
Video Haberler
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
- Vicdansızlığın görüntüleri! Engellilere sopalarla darp
- İmamın, müezzine tabureyle saldırdığı anlar kamerada
- Yakıt alan motokuryeye böyle çarptı
- İstanbul'da kanlı gece! Kurşun yağdırdı
- Sosyal medyanın gündemine oturdu: Böyle bir dünya yok!
- 3 kişinin öldüğü feci kaza anı kamerada
- Minikler talep etti, Kılıçdaroğlu hemen talimat verdi
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
En Çok Okunan Haberler
- Show TV'de deprem! Ece Üner istifa etti
- Güneş'ten Belözoğlu'na teklif
- Feyza Altun istismarı ifşa etti
- Sera Kadıgil CHP'den istifa etti! İşte yeni partisi
- Erdoğan'dan bakana tepki
- Peker'den erişim engeli açıklaması
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- İşte 2021 AKP Türkiye'si! Görüntüler bugün çekildi
- Miami'de bilanço ağırlaşıyor: 159 kişiden haber yok
- Muslera'nın attığı çalım maça damga vurdu: İşte o çalım!