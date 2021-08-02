Henry Onyekuru, resmen Olympiakos'ta

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:37

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve takımı Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru'nun bir sonraki durağı merak ediliyordu.

Geçtiğimiz günlerde Yunan basını Onyekuru'nun Olympiakos'a transfer olduğunu ve 24 yaşındaki forvet oyuncusu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Olympiakos, Onyekuru'nun transferini resmen açıkladı. Yunan ekibi, Onyekuru ile kendisini 2025 yılına kadar renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Nijeryalı forvet, 8 Temmuz'da sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etmişti. Onyekuru, "Her şey için teşekkürler ve başarılar" notuyla Fatih Terim ile olan fotoğrafını yayımlamıştı.

Galatasaray'da 71 maçta forma giyen Onyekuru, 22 gol atıp 12 asist üretti.