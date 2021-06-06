Henry Onyekuru'nun ismi Olympiacos ile anılıyor

06 Haziran 2021 Pazar, 17:58

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray'ın Ocak ayında Monaco'dan kiraladığı ve 4,3 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru, Yunan basınının gündeminde.

Yunanistan'da çıkan haberlere göre Olympiacos, Onyekuru'nun bonservisini almak için Ligue 1 ekibi Monaco ile ilk görüşmelere başladı. "Bomba" başlıklı haberde, kırmızı-beyazlı kulübün Onyekuru'yu geçtiğimiz sene de istediği, ancak transferin son anda gerçekleşmediği ifade edildi.

24 yaşındaki Onyekuru, 2018 yazında Everton'dan Galatasaray'a kiralık olarak geldi. 2019 yazında Everton'a geri dönen kanat oyuncusu, 2020 yılının Ocak ayında yeni kulübü Monaco'dan Galatasaray'a yeniden kiralık olarak gitti. Sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Fransa'ya dönen Onyekuru, bu yılın Ocak ayında yeniden sarı-kırmızılılara dönmüş ve ligin ikinci yarısında çıktığı 14 lig maçında beş gol, dört asistlik performans göstermişti.

Galatasaray'ın, Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmak için 11 Haziran tarihine kadar Monaco'ya 4 milyon 350 bin avro ödemesi gerekiyor.