“Her şey çok güzel olacak” sloganını bulan Berkay'dan Abdülkadir Selvi'ye sert yanıt

17 Temmuz 2020 Cuma, 07:59

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’un seçim sloganı olan “Her şey çok güzel olacak” ifadesinin 15 Temmuz’da darbeci askerler tarafından kullanıldığını öne sürmüştü.

Sloganın çıkış sebebi olan Berkay Gezgin isimli genç, Twitter hesabından Selvi'ye cevap vererek, "Daha önce FETÖ ile fotoğrafları bulunan yazar Abdülkadir Selvi'nin yazısında beni ve FETÖ'yü yan yana getirmesi son derece trajikomik" ifadelerini kullandı.

Berkay Gezgin sözlerine şöyle devam etti:

"Ben her gün ilkokulda Andımızı okuyarak büyümüş ve içinde vatan sevgisi maksimum düzeyde olan bir Türk genciyim.

Ben daha önce Fetullah Gülen'i hayatımda görmedim, kitaplarını okumadım, yurtlarında kalmadım, vaazlarını dinlemedim. Tam aksine bazı insanlar bunları yaparken, Ben her gün okulda Atamızı anıyordum, Atatürk'ün ışığı altında tarihimizle ilgileniyordum.

Gençlere yurt sevgisini ve Atatürk sevgisini aşılayan Andımızı da kimlerin kaldırdığını hatırlatmak isterim.

Sonuç olarak istenilen gençlik yaratılamadı. Ben ülkemin son derece ileri noktalara gitmesini isteyen, iyice yetişip gelecekte de ülkeme yararlı olmak isteyen, çoğu gencin olduğu gibi Atatürk'ün izinde ilerleyen bir Türk genciyim.

Bunun altı ne kadar deşilirse deşilsin, sonuç hep bu çıkacaktır.

Değerli zamanınızı ayırıp okuduğunuz için çok teşekkür ederim, herkese sağlıklı ve iyi günler dilerim."

SELVİ NE DEMİŞTİ?

Selvi, "Kılıçdaroğlu FETÖ’yü aklıyor" başlıklı yazısında şunları kaydetmişti:

İstanbul seçimlerine Berkay isimli gencin, “Her şey çok güzel olacak” sözü damgasını vuruştu. Herhangi bir imada bulunmak gibi bir düşüncem yok. Ama 15 Temmuz gecesi Mehmet Dişli’nin “Başıma geç, Kenan Evren ol” teklifine sert tepki gösteren Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar darbeciler tarafından derdest edilmişti. Hulusi Akar orada da darbecilere yaptıklarının yanlış olduğunu ve başarısız olacaklarını söylüyor. Bunun üzerine Ömer Faruk Harmancı darbe bildirisini uzatıp “Bunu okuyun, imzalayın. Her şey güzel olacak” diyor. Akar imza atmıyor ve “Kendinizi ne zannediyorsunuz, siz kimsiniz, başınız kim, kıçınız kim. Yeterince batağa saplandınız, hiç olmazsa bir erkeklik gösterip burada kesin” diye tepki gösteriyor. Tabi işin sonunda her şey güzel oluyor ama darbeciler açısından değil.