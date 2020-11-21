Herkes yasak sandı şehir boş kaldı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 11:39

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeyle birlikte yeni kısıtlar gündeme gelmeye başladı.

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan kısıtlama süreci esnaf için geçtiğimiz akşam 20.00 itibarıyla başlarken kısıtlamalardan biri olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise bugün uygulanmaya başlayacak. Bakanlık tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları yurttaşların dışarı çıkmamasına ilişkin yasaklar, bu akşam 20.00’dan itibaren uygulamaya geçiyor. Van’ı merkez ilçelerinde sokağa çıkma yasağının bugün uygulamaya konulduğunu düşünen vatandaş ise saat 10.00’dan sonra dışarı çıkmaya başladı. Uygulamadan haberi olan vatandaşlar, şehir merkezinde sessizlikle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Diğer taraftan bazı yurttaşlar ise ‘Acaba yasak var mı?’ şeklinde kısa sürekli tereddüt yaşadığı gözlemlendi.

SABAH DIŞARI ÇIKANLAR DA ŞAŞIRDI

Bugün sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağının olduğunu düşündüğünü ifade eden vatandaşlar, kentin en işlek caddelerin sessize büründüğünü, bu yüzden kendilerinin de şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.



“MİLLETİN KAFASI KARIŞMIŞ”

Bir yurttaş bazılarının yasak olmadığını bildiğini ancak çoğunun da bundan habersiz olduğunu söyleyerek, “Mahallemizde bazı sadece iş yerlerinin yasak olduğunu düşünüyormuş. Bazı da bugün yasakların başladığını sanıyormuş. Milletin kafası karışmış. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.



