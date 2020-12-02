'Hermes çanta' davasında beraat kararı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 11:47

Evrensel Gazetesi yazarı Ender İmrek’in geçen yıl 29 Haziran’da yayımlanan “Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta” başlıklı yazısında AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi “Emine Erdoğan’a hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın 3’üncü duruşması Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuksuz yargılanan İmrek ve avukatları hazır bulundu.

Evrensel'in haberine göre, duruşmada savunma yapan Ender İmrek, Hermes marka çantanın Fransa'ya boykot uygulanması ile yeniden gündeme geldiğini hatırlarak “Bu süreçte yeni gelişmeler yaşandı. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat bir yazı yazarak çantanın orijinal olmadığına, Emine Erdoğan'ın israfı sevmediğine dair bir yazı yazdı. Bu yazı, Emine hanım ve Erdoğan ailesinin bir kamuoyu baskısı altında kaldıkları ve çanta meselesine izahat getirme ihtiyacı duyduklarını göstermektedir. Yine adalet anlamında bir gelişme oldu. Adalet Bakanı bir açıklama yaparak hakimlerin ‘birilerine’ değil, dosyalara, hukuka bakarak karar vermeleri gerektiğini söyledi." dedi.

Bu davanın zaten hiç açılmaması gerektiğini belirten İmrek, “Hakaret yoktur, ‘iyi vasıflar atfetmeyerek hakaret’ gibi bir suçlama hukuk tarihine geçmişti” diyerek beraatini talep etti.

"YORUM YOLUYLA SUÇ İSNAT EDİLİYOR"

Ender İmrek'in ardından Avukat Yıldız İmrek söz aldı. İddianamenin hiç kabul edilmemesi gerektiğini söyleyen İmrek, "Kabul edildi ise bile ilk duruşmada beraat kararı verilmesi gerekmekteydi. Ancak bu yapılmadı, üstelik geçtiğimiz duruşmada mütalaa sunan iddia makamı gerekçe dahi sunmadı. Oysa iddia makamının gerekçesinin açık olması gerekir. Bu gerekçenin olmamasını eleştiriyoruz. İddianamede yorum yoluyla suç istinadı çabasının hukuk düzeninde kabul edilemez olduğunu söylemek isteriz" diye konuştu.

"İddia makamı, müveklilimin suç işlediğini tarif edememektedir" diyen Avukat İmrek, şunları söyledi: "Yani övülmemesinin suç olduğu iddia edilmektedir. İddianameden çıkan iki sonuç vardır. Birincisi Emine Erdoğan hiç kimse ile kıyaslanamaz. İkinci de Emine Erdoğan'ı övme mecburiyeti vardı, övülmemesi suçtur. Bu kabul edilemez. Müvekkilimin bu yazısında bir hakaret cümlesi bile tarif edilememektedir. Bu yazının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı çok açık."

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

İddia makamı, Erdoğan ailesinin avukatlarının mesleki mazeretinin kabul edilmesi ile önceki duruşmada verdikleri mütalaanın kabul edilmesini talep etti.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Kararını açıklayan mahkeme başkanı, "Ender İmrek’in üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığına" hükmederek beraat kararı verdi.