Hibe ya da faizsiz kredi kadınların hakkı

06 Şubat 2021 Cumartesi, 16:04

Değil bir iki üniversite bitirmiş, yurtdışında sertifika programlarına katılmış, dipolamalar almış gençlerin bile iş bulamadığı ülkede en önemli dertlerden biri işsizlik. Uzunca bir süre daha işsizliğin en büyük dertlerden biri olacağı ülkede, iş yapma, para kazanma adına bir adım atmayı düşünüyorsanız sizlere, yolunuzu acacak en azından bir fikir verecek bir iki noktadan söz etmek istiyorum.

Belki biliyorsunuz, belki duydunuz, tek başınıza ya da birkaç arkadaş küçük bir işletme kurmak istiyorsunuz ama kuruluş için sermayeniz yoksa ya da yeterli değilse hibe ya da faizsiz kredi edinmeniz mümkün. KOSGEB yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bir süredir işsizliği önlemek ve istihdam yaratmak amacıyla bu destekleri yapıyor. 2018 yılında kadın girişimcilere yönelik desteklerde epey bir değişiklik yaparak bir dizi kolaylık sağladı.

65 BİN LİRA

Kurum bu yıl da yeni iş yeri açma hedefinde olan girişimcilere hibe kredisi vermeye devam ediyor. 18 yaşından büyük tüm girişimcilere verilecek olan hibe desteği bu dönem için tam 65 bin lira olarak belirlenmiş. 30 yaşından aşağı genç girişimciler ile kadın, gazi ve şehit yakınlarına en az yüzde 10 daha fazla verilecek olan desteğe nasıl başvuru yapacağınız ise kurumun sitesinde adım atım anlatılıyor.

İşsizliği düşürmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak KOBİ ile iş fikrine sahip olan yeni girişimcileri doğru bir şekilde ticari faaliyete dahil etme amacıyla kurulan kurum birçok destek programı oluşturmuş durumda. Bu destek programları içerisinde ise yeni iş yeri kuracak girişimcilere ”Girişimcilik Destekleri” adı altında yer alan "Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” ile destek veriliyor. Bu programdan yararlanmak isteyen girişimcilerin bazı şartlara sahip olması isteniyor. Bazı girişimcile için 270 bin lira ve üzerine çıkabilecek krediler için ilk olarak 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak gerekiyor.

Üst yaş sınırı yok ve yabancı uyruklular bu olanaklardan yararlanamıyor. Daha önce kurumdan hibe almamış olmak, PKK, FETÖ gibi terör örgütü suçlarından hapis yatmamış olmak ve herhangi bir yerde sigorta olarak çalışmıyor olmak diğer gerekenler...

Kurum sitesinden adım adım yönlendirilen krediler için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başvurusunda bulunarak ”Girişimcilik Sertifikası” alınması ilk adım.

BİNLERCE KADIN YARARLANDI

Kurum tarafından istenilen şartlara sahipseniz ilk olarak iş fikrinizin KOSGEB tarafından desteklenen sektörler içerisinde NACE kodu ile yer alması gerekir. Kurum belirlemiş oldu iş fikirleri haricindeki projelere hibe desteği vermiyor. Bu nedenle 2021 yılında şayet yeni açacağınız iş fikriniz KOSGEB tarafından desteklenen sektörler içerisinde yer almıyorsa hibe almayacağınız için ilk olarak iş fikrinizin listede yer alıp almadığına bakmanız gerekli. Bunun için ilk olarak kurumun internek sitesinde sayfasına girmek gerek. Zaten sayfa bundan sonrası için sizi adım adım yönledirecek.

İki yıl önce kadın girişimcilere yönelik destekler değişti. Söz konusu değişime ilişkin yine kurum sitesinde KOSGEB başkanı tarafından verilen bilgilere göre, geçen yıl ekim ayı itibarıyla son 10 yılda 85 bin girişim kendi işini kurdu. KOSGEB desteğini alarak işini kuran girişimcilerin yaklaşık yüzde 80'i faaliyetine devam ediyor ve bu girişimcilerin yaklaşık yüzde 50'sini kadın girişimciler oluşturuyor. Pandemi sürecinde bazı KOBİ’lerin nihai üründe kullanılan parçaları temininde zorluk yaşandı. Bu da yeni alanların eklenmesini sağladı. 2020 yılında yaklaşık 42 bin işletmeye 1.2 milyar lira tutarında destek ödendi.