Hiç ders alamayan öğrenciler, kapanan dershaneye olan borçları nedeniyle icralık oldu

07 Kasım 2020 Cumartesi, 19:17

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre; Marmara Üniversitesi’nden bir grup öğrenci KPSS’ye hazırlanmak için bir dershanenin İstanbul Kadıkö'deki şubesine kayıt yaptırdı. Dershane yönetimi, erken kayıt yapan öğrencilere indirim sağladı. 2015’te kayıt yaptıran öğrenciler kursa 2016’da gidecekti. Öğrencilerin bir kısmı parasını peşin ödedi bir kısmı ise taksitli ödeme seçeceğinden faydalanıp senet yaptırdı. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle pek çok eğitim kurumunda olduğu gibi bu dershane de kapatıldı. Kursa gidemeyen öğrenciler kayıt paralarını geri alamadı. Aradan 4 yıl geçtikten sonra ise senet imzalayan öğrencilere paralarını ödemedikleri gerekçesiyle icra gelmeye başladı. İstanbul Defterdarlığı'ndan bir yetkili sadece İstanbul’da bu durumda olan 40 bine yakın öğrencinin olduğunu söyledi.

2015’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü 3. sınıfta okuyan öğrenciler KPSS'ye hazırlanmak için Kadıköy'deki bir dershaneye sınıfça kaydoldu. Farklı üniversitelerden çok sayıda öğrenci de lokasyon olarak kendilerine yakın olan aynı dershaneye kayıt yaptırdı.

Öğrenciler ödemeyi hem taksitle hem peşin olarak yaptı. Taksitle ödeme yapmak isteyen öğrencilere senet imzalatıldı. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dershane müdürü C.Ö., ‘FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. C.Ö., savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Dershane ise mühürlendi.

Öğrenciler dershaneye ödedikleri paraları geri alabilmek için İstanbul Defterdarlığı'na ellerindeki makbuz ve dilekçelerle başvurdu. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen herhangi bir sonuç alınamadı. İki ay önce ise paralarını geri almak isteyen öğrenciler bu kez adreslerine devletten gelen icra bildirimleriyle karşılaştı.

Çeşitli kentlerde ikamet eden öğrencilere oturdukları şehirlerin mal müdürlüklerinden gelen tebligatlarda dershanede bulunan senetlerdeki tutarın faiziyle birlikte ödenmesi istendi.

Gitmedikleri derslerin parasını iade almak isteyen öğrenciler şimdi bir de borçlu çıkarılmalarına tepki göstererek yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililere seslendi.

'HİÇBİR HİZMET ALAMADIK'

Öğrencilerden N.E., 2015’te dershane müdürü C.Ö.'nün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde KPSS ile ilgili düzenlediği bir seminere katılmış. Seminere katıldıktan sonra dershaneye kayıt yaptıran N.E., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Seminerde bize güven aşıladılar. Öğrenciler arasında toplu ve erken kayıtlarda indirim yapıldı haberi yayılınca benim de içinde bulunduğum birçok fakülte öğrencisi kayıt yaptırmaya başladı. Ben de birçok öğrenci gibi Eylül 2016 yılında başlayacak olan dershaneye 20 Aralık 2015'te erken kayıt yaptırdım. Haziran'a kadar 650 TL ödedim. Dershane müdürünün FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıkınca, hiçbir kurs hizmeti alamadan 667 sayılı KHK ile dershaneye el konuldu. 1800 TL tutarındaki senedim dershanede kaldı. Daha sonra bizim gibi başka mağdurların da olduğunu defterdarlığa giderek dilekçe verince öğrendim. 4 yıl sonra bana icra belgesi geldi. 40 kişi bizim sınıfımızda olan kişiler. Ama İlahiyat Fakültesi’nde başka sınıflardan öğrenciler de dershaneye kayıt olmuştu. Onlara ulaşamadık. Ben mağduriyetimin giderilmesini ve paramın iade edilmesini istiyorum. Hiçbir hizmet alamadık. 650 TL ödedim. Dershane kapatılınca başka bir dershaneye gidemedim aynı şey olur korkusuyla. Bu yüzden o yıl KPSS'yi kazanamadım. Defterdarlık bazı arkadaşların başvurusunu yeterli delil bulunamadığı için reddetti. Bizim senetler devletin eline geçmiş, devlet bizden para istiyor. CİMER'e başvurduk. Bana tebligat gelmedi direkt icra geldi. Diğer arkadaşlara bir iki ay önce geldi."

'KARA KARA DÜŞÜNÜYORUM'

Mağdur öğrencilerden biri olan Betül ise yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Ben de diğer arkadaşlarımla beraber üniversite son sınıfın başlarında, 2016 yılı sonbahar döneminde Kadıköy şubesine kayıt yaptırdım. Kayıt olurken ilk taksiti 400 TL olarak ödedim. Daha sonra şube müdürünün gözaltına alındığını ve dershanenin kapatıldığını öğrendim. Yatırdığım taksiti geri almak için gittiğimde orada bir kadın çalışan bütün belgelerin polis tarafından götürüldüğünü ve yaptığım ödemeyi almak için muhatabımın olmadığını söyledi. Biz bu dershaneye kaydolanlar olarak hep beraber İstanbul Defterdarlığı'na giderek mağduriyetimizi bildiren bir dilekçe yazdık. Yıllarca cevap gelmedi. Bu olayı 2020 Haziran ayı öncesine kadar unuttuk. Arkadaşlara tebligat haziranda gelmiş. Bana ise Temmuz'da ulaştı. Para yatırdığıma dair yeterli delil bulunamadığından ötürü param bana iade edilmeyecekmiş. Şimdilerde de yeni bir tebligat geldi. Sanki hizmet almışız gibi bizden dershane ile anlaştığımız tüm ücret talep ediliyor ve icraya verilmekle tehdit ediliyoruz. Defterdarlıktan aldığımız bilgiye göre orada bu konuyu görüşen heyet kayıt olurken yaptığımız senetlerden ötürü ders aldığımızı düşünüyormuş, bu sebeple ücretleri talep ediyormuş. Ama kapalı bir kurumdan hizmet almak mümkün değil. Danıştığımız tüm hukukçular senetlerin hükmünü yitirdiğini ve icra haklarının olmadığını söylüyor. Ödemek zorunda kalsak, diğer arkadaşlarım en azından atandılar ama ben mezuniyetimden beri işsizim ve bir gelirim yok. Faiziyle 3 bin küsur lirayı nasıl ödeyeceğimi kara kara düşünüyorum. Alacaklıyken bir anda borçlu duruma düşmüş olduk."

'BEN VE TÜM ARKADAŞLARIM MAĞDUR'

Bir başka mağdur öğrenci de şöyle konuştu: “Ben ve arkadaşlarım erken kayıt avantajından yararlanmak için üniversite 3'üncü sınıf öğrencisi iken dershaneye kaydolduk. Fakat hiçbir hizmet ve doküman almadık. Senet tarihimiz olan 21.12.2015 tarihinden sonra ise taksit ödemelerine başladık. Ben bu süreçte 700 küsur TL ödeme yapmıştım. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dershanenin Kadıköy Şubesi kapatıldı. Ben ve beraberimdeki diğer mağdur arkadaşlarım ödediğimiz miktarların tarafımıza iade edilmesi için İstanbul Defterdarlığı'na dilekçe verdik. Dilekçeye ek olarak ödediğimiz taksitlerin dökümünü gösteren bir belge ekledik. 2016 da verdiğimiz dilekçeler henüz bu sene yanıtlandı ve hak talebimiz olmadığı söylendi. Bu giden paranın peşine düşmedik. Ardından dershanenin kasasında bulunan 1800 TL'lik senedimizin ödenmesi gerektiği bilgisi bize ulaştı. Benim ve dönemimde kaydolmuş tüm arkadaşlarımın bu kurumdan hizmet almadığını ve mağdur olduğuna şahidim.”

'DEVLET, EL KOYDUĞU KURUMUN ALACAĞINI DA İSTİYOR'

İstanbul Defterdarlığı'ndan bir yetkili konuyla ilgil şu bilgileri verdi: “Bu tür konulara OHAL büroları bakıyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul genelinde yaklaşık 40 bin öğrencinin kapatılan eğitim kurumları nedeniyle alacağı var. Biz şikayetler üzerine aldığımız dosyaları güvenlik soruşturmasına gönderiyoruz. Soruşturma bittikten sonra ödemeler başlayacak. Devlet el koyduğu yerin alacağını da istiyor. Kurumlardaki senetleri bulup tahsilatını yapıyor."