Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'ni namağlup bir şekilde şampiyon olarak bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo'yu sosyal medya paylaşımı aracılığıyla tebrik etti.

AA
11 Mayıs 2021 Salı, 17:12
Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo için tebrik mesajı yayımladı.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ederim." ifadelerini kullandı.


Hidayet Türkoğlu'nun sosyal medya paylaşımı:



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