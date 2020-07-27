'Hilafet çağrısı' yapan dergi hakkında suç duyurusu!
Ankara Barosu, Albayrak Medya Grubu'na ait Gerçek Hayat adlı derginin kapağında "Hilafet için toparlanın" çağrısı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara Barosu açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği bu gerçekliğe rağmen 'hilafet' çağrısında bulunmak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük isyan çağrısıdır" denildi.
Ankara Barosu'ndan, Anayasa'nın ikinci maddesine atıfta bulunarak yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği bu gerçekliğe rağmen 'hilafet' çağrısında bulunmak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük isyan çağrısıdır. Baromuzca en temel değerlerimize yapılan bu saldırının sorumlularına, vatandaşı oldukları ülkenin temel niteliklerini, o ülkenin anayasası ve kanunları ile hatırlarmak için suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyuna saygı ile arz ederiz."
Gerçek Hayat dergisinin kapağında, "Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim. Hilafet için toplarlanın" sözleri yer alıyordu.
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