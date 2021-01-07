Hilal Kaplan: Trump'a yaptıklarını ülkemizde de uygulayacaklar

07 Ocak 2021 Perşembe, 11:08

Facebook ve Twitter, ABD'deki Kongre işgali sonrası Donald Trump'ın hesaplarını gerginliği tırmandırdığı gerekçesiyle kilitledi.

Twitter, Trump'ın "Uzun süredir kötü ve adaletsiz muamele gören vatanseverlerin elinden açık farkla kazanılan bir seçim zaferi, kabaca ve alçakça alınınca işte böyle şeyler ve olaylar olur. Muhabbet ve barışla eve gidin. Bugünü daima hatırlayın" şeklindeki tweetini sildi.

Seçimi kaybeden Trump, daha önce de kaybetse bile iktidarı bırakmayacağına ilişkin sinyalleri vermişti.

Sosyal medya devlerinin bu hamlesi hakkında paylaşımda bulunan Kaplan, "Twitter, Trump’ın son tivitini “yalan” diye işaretlemekle kalmadı; RT-Fav’a da kapattı.

Amerikan Başkanı’na yaptıklarını günü gelince ülkemizde de uygulayacaklarını bilelim" ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın bu sözleri 'itiraf' olarka yorumlanırken, Sosyak medya kullanıcıları "Ülkemizde seçimi kaybettiğinde gitmemek için direnecek birileri mi var? Ne diyorsunuz?

Söylediğinizi kulağınız duyuyor mu?" şeklinde yorumlarda bulundu.