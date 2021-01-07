Kongre binasının basılmasının ardından ABD’de neler yaşandı?

07 Ocak 2021 Perşembe, 10:18

ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu. Kongre, 20 Ocak’ta resmi olarak göreve başlayacak olan Biden’ın başkanlığını onaylamak için oturum düzenlediği sırada Trump destekçileri tarafından Kongre binası basıldı. Washington Polis Şefi Robert Contee tarafından yapılan açıklamada, Washington DC’de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya gelen destekçilerin daha sonra neden olduğu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Trump destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği saldırı, Joe Biden'ın seçimleri kazandığının tescil edildiği oturuma ara verilmesine neden oldu. Tekrar toplanan Kongre, Cumhuriyetçi Parti'nin Arizona eyaletindeki seçim sonuçlarının geçersiz kılınması talebini reddetti ve seçiciler kurulu sonuçlarının tasdik edildiği oturum devam etti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak, şiddet olaylarına karışanların cezalandırılacağını belirtti. Öte yandan yaşanan şiddet olaylarının ardından, Beyaz Saray’dan istifalar geldi.

İŞTE ABD'DE YAŞANILANLAR

Donald Trump, gergin geçen ABD başkanlık seçimlerinde sık sık hile ve seçimlerde usulsüzlük olduğu iddialarını gündeme getirdi. Washington DC’de mitingin düzenleyen Trump, Çalmayı Durdur” mitinginde yaptığı konuşmada, “Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump konuşmasını, Pence’in doğru olanı yapması halinde seçimi kazanacaklarını ifade ederek, “Umarım Mike doğru olanı yapacaktır. Umarım öyledir, umarım. Çünkü Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız. Başkan Yardımcısı Pence'in yapması gereken tek şey, belgeyi yeniden onaylamak için eyaletlere geri göndermek ve biz başkan olacağız ve sizler en mutlu insanlar olacaksınız” şeklinde sürdürdü.

Söz konusu çağrıya Pence, “Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor” dedi.

DESTEKÇİLERİ KONGRE BİNASINA GİRDİ

Donald Trump destekçileri Kongre binasına yürüyerek, bina etrafındaki bariyerleri aştı. Destekçilerinin saldırısı sonucu seçilmiş Başkan Joe Biden’ın tescil oturumuna ara verildi.

TRUMP TWİTTER’DAN AÇIKLAMA YAPTI

ABD Kongresi’ne destekçilerinin zorla girmesinin ardından, Donald Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. Trump, “Lütfen Capitol polisi ve emniyet teşkilatımıza destek verin onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Barışçıl kalın” dedi.

PENCE GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ALINDI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Meclis ve Senato üyelerinin de güvenlik nedeniyle adı açıklanmayan bir yere götürüldüğü belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi. Browser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TAKVİYESİ

Şehirde başlayan şiddet ve kargaşayı yatıştırmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi. Polis, barikatları aşarak Kongre binasına giren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

TRUMP’TAN DÜZEN PARTİSİYİZ HATIRLATMASI

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongre binasındaki herkesi 'itidalli' olmaya çağırıyorum. Şiddet yok. Hatırlayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanunlara ve üniformalı erkek ve kadınlarımıza saygı gösterin" ifadelerini kullandı.

CNN: BİR KADIN VURULDU

CNN International tarafından bir kadının göğsünden vurulduğunu aktardı. Daha sora açıklamada bulunan Washington DC polisi, Kongre binasında olaylar sırasında yaralanan kadının, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını bildirdi.

DARBE GİRİŞİMİ OLARAK NİTELENDİRDİ

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. "Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi" ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

ULUSAL MUHAFIZLAR KONGRE BİNASINDA

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PENCE: ŞİDDET OLAYLARI HOŞ GÖRÜLMEYECEK

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak, şiddet olaylarının hoş görülmeyeceğini belirtti.

Pence, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Kongresindeki şiddet ve yıkım hemen durmalı. Bu olaylarda yer alan herkes güvenlik güçlerine saygı duymalı ve hemen binayı terk etmeli" ifadesini kullandı.

Barışçıl protestoların her Amerikalının hakkı olduğunun altını çizen Pence, "Ancak Kongre binamıza saldırı hoş görülmeyecektir ve bu olayda yer alan herkes kanun önünde hesap verecektir" paylaşımında bulundu.

KONGRE BİNASINDA GÜVENLİK SAĞLANDI

ABD Kongresi’nin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17:40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

"BUGÜNÜ DE SONSUZA KADAR HATIRLAYIN" MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Kongrenin basılması ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olaylar, kutsal bir zaferin, çok uzun zamandır kötü ve adaletsiz davranılan müthiş vatanseverlerin elinden bu derece kabaca ve zalimce alındığı zaman yaşanan olaylar" değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında itidal çağrısını yineleyen Trump, "Evinize sevgi ve barışla dönün. Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın" dedi.

Öte yandan, Trump'ın bu paylaşımını Twitter platformundan kısa süre sonra engelledi.

FACEBOOK VE TWİTTER TRUMP'IN MESAJINI KALDIRDI

Facebook ve Twitter, Trump'ın yayımladığı ve protestoculara itidal çağrısı yaptığı video mesajını da platformdan kaldırdı. Trump'ın ifadelerinin gerginliği tırmandırma riski taşıdığı öne sürüldü.

PENCE SENATOYA GERİ DÖNDÜ

Senato Başkanı sıfatıyla Kongre oturumuna başkanlık eden ve olayların ardından güvenli bir yere götürülen Mike Pence'in sözcüsü Devin O'Malley de son gelişmelere ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

"Başkan Yardımcısı Pence, Senatoya döndü." ifadesini kullanan O'Malley, Pence'in olaylar süresince hiçbir zaman Kongre yerleşkesinden ayrılmadığını kaydetti.

O'Malley, "Pence, Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, Kongre Polisi, Adalet Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile Kongrenin güvenliğinin yeniden sağlanması ve yeniden toplanması için sürekli iletişim halindeydi" bilgisini paylaştı.

PENCE: KARA GÜN

"Senato Başkanı" sıfatıyla oturumu yöneten Mike Pence, oturumun açılışında yaptığı konuşmada olanları "kara gün" olarak niteledi.

Pence, güvenlik güçlerinin Kongrenin güvenliğini yeniden sağladığına işaret ederek, "Halk için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada yaşanan şiddet olaylarını en güçlü şekilde kınıyoruz ve yaşanan can kaybından dolayı üzgünüz" ifadesini kullandı.

Bir eylemci, kongre binasına Amerikan İç Savaşı'nda güney eyaletlerinin simgesi olan Konfederasyon bayrağı ile girdi. Amerikan İç Savaşı’ndaki Amerika Konfedere Devletleri bayrağı kölelik ve ırkçılığın sembolü olarak niteleniyor.





MCCONNELL: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, bugünkü oturumda seçim sonuçlarını resmileştirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, "Biz hukuksuzluk ve baskılara boyun eğmeyeceğiz. Görevimizin başındayız. Anayasal görevlerimizi yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılışta söz alan Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ise olanlardan Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutarak, "Bugün yaşananlar ülkemizin tarihinde silinmesi kolay olmayan bir leke bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.

BİDEN’DAN ÇAĞRI

Biden, başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun, Trump destekçilerinin baskını yüzünden kesintiye uğraması üzerine başkent Washington'da başlayan olayların ardından açıklamalarda bulundu.

ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "görülmemiş saldırılara" son verilmesi çağrısında bulunan Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasa'yı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum” dedi.





‘KONGRE’DEKİ KAOS GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Biden, "Kongredeki kaos, gerçek Amerika'yı yansıtmıyor. Biz bu değiliz. Gördüklerimiz, kendilerini kanunsuzluğa adamış radikal küçük bir grup. Bu muhalefet değil kargaşa, kaos isyan sınırında. Bu bir kalkışmadır. Bu duruma şu an itibarıyla son verilmeli. Bu kalabalığı geri çekilmeye ve demokrasinin işlemesine izin vermeye çağırıyorum" diye konuştu.

Kongreyi basmanın, camları kırmanın, ofisleri işgal etmenin ve seçilmiş yetkililerin güvenliğini tehdit etmenin protesto değil ayaklanma olduğunu vurgulayan Biden, "Dünya bizi izliyor. Birçok Amerikalı gibi, çok uzun süredir umut ışığı olan demokrasimizin, ulusumuzun böylesine karanlık bir ana şahit olmasının şokunu ve üzüntüsünü yaşıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

TWİTTER, FACEBOOK VE INSTAGRAM’DAN KARARLAR

Twitter, ABD Kongresine düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitleyeceğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu. Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitleneceği ifade edilen açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirildi.

Facebook, Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi" ifadeleri kullanıldı.

BEYAZ SARAY’DAN İSTİFALAR

ABD'de bugün Trump destekçilerinin Kongre binasını basması ve yaşanan şiddet olaylarının ardından, istifalar gelmeye başladı.

Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Grisham, olaylar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklayarak ilk istifa eden isim oldu. Bir dönem Beyaz Saray Sözcülüğü görevini de yürüten Grisham yaptığı açıklamada, görevini memnuniyetle yaptığını ancak bugünkü olayların ardından istifa kararını aldığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta da ilerleyen saatlerde olaylar nedeniyle istifa ettiklerini duyurdu.

TRUMP’IN AZLİ GÜNDEMDE

ABD medyasına konuşan New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, "Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini kastediyorum" ifadesini kullandı. Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi.