Hitit Üniversitesi’nde yüzde 60’ı tamamlanan binanın dış cephesi de deforme oldu

Hitit Üniversitesi kampus inşaatlarında çalışmaların durması nedeniyle binalar çürümeye başladı.

Seyfettin Mete
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00
Hitit Üniversitesi’nde yüzde 60’ı tamamlanan binanın dış cephesi de deforme oldu
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Çorum Hitit Üniversitesi’nin eski Rektörü Reha Metin Alkan’ın döneminde yapımına başlanan kampus inşaatı, iki yıl önce rektörlüğe atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk döneminde tamamen durdu. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampusu’nda yapımına başlanan ancak şu ana kadar yüzde 60’ı tamamlanabilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının dış cephesi de deforme oldu. Daha önce İskilip Terminali olarak hizmet veren ve sonrasında Hitit Üniversitesi’ne devredilen İskilip Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılan bina da çürük çıkmıştı. Halkın bağışlarıyla 1.5 milyon lira harcanarak güçlendirme yapılmasına rağmen inşaattan numuneler alınmış ve yapılan inceleme sonucunda yapının dayanıksız olduğu belirtilmişti. Çürük raporu alınan İskilip Meslek Yüksek Okulu şu anda İskilip’te bulunan resmi araçlar tarafından garaj olarak kullanılıyor.


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