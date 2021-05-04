Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi

04 Mayıs 2021 Salı, 14:48

Rize’nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin direniş sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Rize Valili halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda söz alan ve kürsüdeki yetkiliye seslenen köylülerin avukatı Yakup Okumuşoğlu, "Ben sizi dinliyorum Ulaştırma Bakanlığı'nın reklamını yapıyorsunuz deminden beri, bizim devletimiz, bizim bakanlığımız, gurur duyuyoruz ama mühendislik diyorsunuz Çorlu'da 24 kişi gidiyor yapmış olduğunuz alt yapıdan. Mühendislik çalışması dediğiniz hatalardan birisidir. Buranın altında insanlar yaşıyor, buranın üstünde köyler var. Siz burayı 3 senede işletseniz, 4 senede işletseniz dinamit atacaksınız her gün..." diye tepki gösterdi.

Konuşmasına devam eden Okumuşoğlu, yetkiliye "Aldığınız proje dağıtım dosyası, başvuru yaptığınız dosyanın adresinde Cengiz İnşaat gözüküyor. Bakanlığı Cengiz İnşaat'a mı bağladınız? Bu devlet Cengiz İnşaat'tan mı ibaret?" diye çıkıştı. Okumuşoğlu'nun tepkisinin ardından salonda büyük alkış koptu. Okumuşoğlu'nun sözlerine yanıt olarak ise yetkili sadece "sabredin" demekle yetindi.