Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı

Hollanda'da Parlamento, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

AA
25 Mart 2021 Perşembe, 20:08
Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı
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Hollanda'da parlamento binasının bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği duyuruldu. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

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