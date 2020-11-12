Hollanda'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine silahlı saldırı

Hollanda polisi, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından Lahey kentinde yer alan Suudi Arabistan büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2020 Perşembe, 10:56
Hollanda'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine silahlı saldırı
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Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, Perşembe günü, gün doğumundan önce gerçekleştirilen saldırının soruşturulduğu, saldırıda kimsenin zarar görmediği bilgisi yer aldı.

Polis, Lahey'deki binaya Hollanda saati ile sabah 6'dan önce seri bir şekilde ateş edildiğini bildirdi.

Saldırganlar henüz yakalanamadı.


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