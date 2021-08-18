Honduras'ta amatör futbol maçında hakem, taraftarlara silah çekti
Honduras'ta oynanan bir amatör futbol maçının hakemi, sahaya giren taraftarları havaya ateş açarak dağıttı.
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta bir futbol maçında hakem, kendisini tehdit eden ve sahaya giren taraftarlara silah çekti.
Honduras basınından Televicentro'ya göre, ülkenin batısında yer alan Copan kentinde oynanan bir amatör lig maçında taraftarlar, hakem kararlarını protesto etmek için sahaya girdi. Taraftarların üzerine yürüdüğü hakem, öfkeli kalabalığa tabanca doğrultarak cevap verdi.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, sahada yer alan bir taraftarın "Silah çıkardı" diye haykırdığı görüldü. Hakemin silahla havaya birkaç el ateş etmesi üzerine taraftarlar, hakeme küfürler ederek yeşil zeminden ayrıldı.
Olayın görüntüleri şu şekilde:
En el vídeo se observa al árbitro con pistola en mano, mientras los futbolistas se separaran para evitar una tragedia en La Entrada, Copán. Aquí los detalles: https://t.co/dhUSdqxunL pic.twitter.com/Q2tuVxhlZA— TN5 (@TN5Telenoticias) August 16, 2021
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