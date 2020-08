House of the Dragon'ın Targaryen Prensi'ne dair yeni detaylar ortaya çıktı

18 Ağustos 2020 Salı, 13:39

HBO’nun 2022’de yayımlanması planlanan dizisinin oyuncularına dair ortaya çıkan yeni bilgiler Game of Thrones evreninin hayranlarını heyecanlandırdı.

House of the Dragon dizisi George R. R. Martin’in Ateş ve Kan (Fire and Blood) romanından uyarlanacak. Dizide Targaryen ailesi merkeze alınarak Aegon the Conqueror’ın (Fatih Aegon) Westeros’a gelişi, Targaryen hanedanı içinde patlak veren ve onları parçalayan iç savaş ekranlara yansıyacak.

Dizinin mutfağındaysa Game of Thrones’un yönetmeni Miguel Sapochnik ve Ryan Condal yer alıyor. Martin ve Condal pek çok bölümü birlikte yazarken, Sapochnik’in de en azından dizinin deneme bölümünü çekmesi bekleniyor.

Öte yandan oyuncu arayışlarının Temmuz 2020’de başladığı da aktarıldı. Seçmelere dair en çok dikkat çeken başlıksa gizemli Targaryen prensi Daemon Targaryen rolünü kimin canlandıracağı.

Independent Türkçe'nin İlluminerdi’den aktardığına göre Daemon Targaryen rolü için aranan özellikler şu şekilde:

Prens Daemon Targaryen (Erken, 40-50): Kral Viserys’in erkek kardeşi. Daemon taht için sırada olmasına rağmen tahta geçmek için ‘bariz bir arzuyla’ doğmadı. Daemon daha az sistemli ve tez canlı. Çabucak sıkılabildiğinden bahsetmeye bile gerek yok. Kral kardeşinin sevgisini ve rızasını kazanma saplantısıyla savruluyor. Daemon, sevincinin büyük bir kısmını kılıcının ucunda buluyor. Ancak döneminin en deneyimli savaşçısı olsa da bir kahraman ile rezil biri olmak arasında tökezliyor.

Daemon hikayede yeğeni Rhaenyra Targaryen ile evlenerek onun 7 Krallık’ın gerçek kraliçesi olduğunu ileri sürüyor.

House of the Dragon’da Daemon’ın tanımlanma biçimi merak edilen karakterin Game of Thrones’un sevilen karakterlerinden Jaime Lannister’a benzeyebileceğine işaret ediyor. Daemon’ı kimin canlandıracağı HBO için önemli kararlardan biri olacak gibi görünüyor.