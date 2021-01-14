Hrant Dink anması bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenecek
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink katledişinin 14. yılında anılacak. Her sene Agos gazetesi önünde gerçekleştirilen anma töreni bu yıl salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenecek.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink katledişinin 14. yılında anılacak. Her sene Agos gazetesi önünde gerçekleştirilen anma töreni bu yıl salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenecek. Çevrimiçi tören, 19 Ocak Salı gu¨nu¨ saat 14.45’te www.hranticinadaleticin.org adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
Her yıl Hrant’ın arkadas¸ları adına yapılan anma konus¸ması da bu yıl yine aynı adres u¨zerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Ayrıca gu¨n boyunca www.hranticinadaleticin.org adresinden Hrant Dink ile ilgili yayınlar yapılacak.
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