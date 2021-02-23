HSBC'nin maliyetleri düşürme planı: Ofis ağını yarıya indirecek
HSBC bugün açıklanan revize edilmiş maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak dünya genelinde ofis alanlarını uzun vadede neredeyse yarıya indirmeyi hedefliyor.
HSBC'nin planı, koronavirüs salgınının şirketleri çalışma şekillerinde büyük değişiklikler yapmaya ittiğine de işaret ediyor.
Yıllık sonuçlarının açıklanmasının ardından düzenlenen analist sunumunda, HSBC fazla detay vermeden ofis ağını uzun vadede %40 azaltmak istediğini açıkladı.
HSBC, koronavirüs nedeniyle yıllık kârında yaşadığı sert düşüşün ardından özellikle Asya'da varlık yönetimine odaklanacak revize edilmiş stratejisini duyurdu.
Kaynak: Reuters
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