HSK Daire Başkanları belli oldu

07 Haziran 2021 Pazartesi, 13:03

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci, 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden seçildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren yeni HSK'de görev dağılımı belli oldu. Buna göre 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden getirildi, üyeliklere ise Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç seçildi.

HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci getirilirken 2. Daire, Sinan Esen, Ergün Şahin, Cumhur Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel'den oluştu.

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

HSK’ye üye seçiminde muhalefetin ve iktidarın göstermiş olduğu iyi niyetin önemli bir yol gösterici olacağını söyleyen Bakan Gül, “Yüce meclisin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle oluşan HSK’nın yeni döneminin ilk gününde Genel Kurul’da bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerimizin seçiminde mecliste iktidar ve muhalefetiyle uzlaşı sağlaması demokrasimiz adına çok sevindirici bir durumdur. Toplumsal sözleşmemiz olacak olan yeni sivil anayasa yapımında HSK’ya üye seçiminde gösterilen iyi niyetin, uzlaşmanın usul ve yöntemi önemli bir yol göstericiliği misyonu olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR”

Seçilen yeni üyelerin terör örgütü FETÖ ile mücadelesini önceki üyeler gibi aynı kararlılıkla sürdüreceğine olan inancın tam olduğunu belirten Gül şunları söyledi:

“Öncelikle gayret ve fedakarlıkla 4 yıl hizmet eden HSK’nin üyelerine iş ve aile yaşamında başarılar diliyorum. Görev süreleri boyunca yargının bağımsızlığı için hassasiyet gösteren ve eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün hakim ve savcı görünümlü teröristlerini yargıdan temizlemek için titizlikle çalışan HSK’nın değerli üyelerine milletimiz ve yargı teşkilatı adına teşekkür ediyorum. HSK’nın yeni seçilen üyelerinin de aynı sorumluluk bilinciyle terör örgütü FETÖ’yle mücadelesini aynı kararlılıkla hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle sürdürüleceğine inancımız tamdır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını, hakimlik teminatını en güçlü şekilde koruyacaklarına yükselteceklerine inancım da tamdır. HSK yargıya olan güvenin korunup sürdürülebilmesinde çok önemli bir işlev görmektedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin olmazsa olmazı da bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Hukuk devleti özünü yargının bağımsızlığında bulur. Yargının bağımsız ve tarafsız oluşu tüm hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Yargı ele geçirilecek bir mevzi, makam ve kurum değildir. Yargı asla el uzatılmaması gereken gözbebeğimiz gibi korumamamız gereken anayasal kurumdur. Yargının hiçbir ideolojisi, cemaati ve grubu olamaz. Yargının tek ideolojisi vardır o da adalettir. HSK’nın yeni seçilen üyelerinin de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatını daha da güçlendirecektir.”