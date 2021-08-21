'Hudut namustur' pankartı asan gence saldırı

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:04

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde "Hudut namustur" yazılı pankartlar astıkları için gözaltına alınan ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılanlardan Semir Yapıcı, evinin önünde sopalı 3 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

Saldırıya muhalefetten sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Zorbalık devam ediyor hala. Dün İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya saldıran zihniyet bugün de Hudut Namustur dedikleri için gözaltına alınan gençlerden biri evinin önünde pusu kurarak darp ettiler. Alçak ve korkaksınız! Saldırtan zihniyet ülkenin en büyük beka sorunudur" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da "'Hudut Namustur' pankartını asan gençlerden biri olan Semir Yapıcı, evinin önünde hududu olmayan şerefsizlerin sopalı saldırısına uğramış. Geçmiş olsun kardeşimize, acil şifalar diliyorum. Bu devran dönecek.." dedi.





Ayyıldız Hareketi lideri ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise saldırıya "Hudut Namustur pankartını asan 6 vatansever gençten birisi olan Semir Yapıcı'ya NAMUSSUZLAR saldırdı. Başından yaralanan Yapıcı hastahaneye kaldırıldı." diyerek tepki gösterdi.