Hudutlardan kaçak geçmeye çalışan 23 kişi yakalandı

15 Nisan 2021 Perşembe, 12:13

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, hudutlardan yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 kişi yakalandı. Yakalananlardan 1'inin DEAŞ, 6'sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.