Hugh Jackman eski şirket çalışanlarına 1,2 milyon dolar nakit hediye etti
Hugh Jackman, yüzde beşlik hissesini ekim ayında sattığı ve reklam yüzü olduğu ayakkabı firmasının çalışanlarına Noel için toplam 1,2 milyon dolar nakip para hediye etti.
Şirket çalışanlarının her birine ‘bir hissedar’ tarafından bin 300’er dolarlık Noel hediyesi verildiği belirtildi. NTV'nin The Courier Mail'den aktardığına göre, bu hissedarın, şirketteki hissesini ekim ayında satan Hugh olduğunu öne sürdü.
Gazete, R.M. Williams şirketinin hissedarın kimliğini doğrulamadığını ancak eski bir şirket hissedarının çalışanlara nakit para hediye ettiğini söylediğini belirtti.
R.M. Williams firmasının reklam yüzü olan Avustralyalı X-Men filmi yıldızı, ekim ayında marka için yeni bir reklam filmi çekti.
TV kampanyası için çekilen reklamda Jackman tamamen çıplak, ama ayakkabılı görünüyor. Ünlü yıldız, bir ofiste ayakkabıları neden sevdiğini açıklıyor. Markanın temsilcisi de bu durumdan memnun olduklarını ama yine de kıyafet giymesini öneriyor. Jackman ise bu tavsiyeyi duymazdan geliyor ve ayakkabıları eden sevdiğini anlatıyor.
Jackman; New York, London, Yeni Zelanda ve İskoçya gibi farklı noktalarda ortalama 500 mağazası olan ayakkabı firmasındaki hissesini 25 milyon dolara satmıştı.
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