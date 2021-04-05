Hukukçulardan, ‘darbe’ yorumuna tepki

05 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Avukat Celal Ülgen, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, emekli amirallerin yaptığı açıklamanın Anayasanın 26. maddesinde yer alan, “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak yayma hakkına sahiptir” hükmüyle korunan “ifade özgürlüğü” çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ülgen, “Emekli amirallerin yaptığı çağrı ve yayımladığı duyuru bir darbe çağrısı değil, tam tersine demokratik bir çağrıdır. Amiraller bir yandan TSK içindeki cemaatlerin örgütlenmesini ve siyasette Montrö’nün tartışmaya açılabileceğini söyleyen görüşün eleştirisini yapmış ve buna duydukları tepkiyi dile getirmişlerdir” dedi. Emekli amirallerin demokratik tepkisine “iktidarın darbecilik kışkırtması ile saldırdığını” söyleyen Ülgen, “AKP medyası kumpas davaları ile yarım kalan hınçlarını ve öfkelerini anlaşılan bir kez daha kusmayı ve emekli amirallerin sivil hayattaki demokratik tepkilerini yanlış yönlere çekmeyi ve bu sayede sıkışmış bulunan siyasi iktidara bir nefes borusu açmayı palanlamaktadırlar. Buradan, 104 emekli amiralin demokratik ve anayasal taleplerini başka yönlere çekerek, kendilerine ekmek sağlayacaklarını düşünmelerini de ne denli sıkışmış olduklarının göstergesidir” diye konuştu.

‘DAVA HUKUKİ GARABET OLUR’

Hukukçu Ömer Lütfü Avşar da konuyla ilgili Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Bildiride imzası bulunan isimlerin uzmanlık alanı denizcilik. Emekli amirallerin uzmanlık alanlarında bir açıklama yapması, anayasanın koruması altındaki düşünce ve fikir hürriyetinin kullanılmasından ibarettir. Buradan darbe çağrısı çıkarmak o kadar zorlama bir çaba ki bir film senaryosunda emekli askerlerin darbe girişiminde bulunduğu yazılsa, komik olur” dedi. İktidardan gelen açıklamaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturmaya da değinen Avşar, “İktidardan gelen açıklamalardan sonra başsavcılığın bu açıklamayı soruşturması doğaldır.

Ama buradan bir davanın, kovuşturmanın çıkmasını düşünmek bile istemiyorum. Bu, bir hukuki garabet olur. Görev başındayken isnat edilen duruma tevessül etmemiş, Ergenekon-Balyoz gibi davalarla görevlerinden haksız yere uzaklaştırılmış insanlara emekli olduktan sonra sadece bir açıklama yapmaları nedeniyle ‘Darbe çağrışımında bulunuyorlar’ denmesi, hukuk tanımazlığın göstergesi olur” diye konuştu.

‘HUKUK ÇELİŞKİSİ’ VURGUSU

Emekli amiraller hakkında soruşturma açılmasını değerlendiren hukukçu Kerem Altıparmak, hukuk sistemindeki çelişkilere dikkat çekti. Altıparmak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir uluslarası sözleşmeden, hem de Meclis onayı olmadan, çıkmak hukuka uygun ama emekli memurların başka bir sözleşmeden çıkmayalım demesi suç. Anayasa Mahkemesi kapansın demek meşru ama Montrö’den çıkmayalım demek suç. Ne kadar esnek ve öngörülemez bir hukukumuz var” ifadelerini kullandı.