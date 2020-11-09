Hükümet çizgisindeki Türkiye Gazetesi'nden istifaya ilişkin iddia
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını iktidar çizgisindeki gazeteler içerisinde yalnız Türkiye Gazetesi gördü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğine dair Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklama iktidara yakın medyada yer bulamadı.
Haber, açıklamanın yapıldığı akşam saatlerinden bu yana ne televizyon kanallarının ekranlarına ne de bugünkü gazete manşetlerine yansıdı.
Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi ise bu durumun istinasını oluşturdu. Gazete bugünkü manşet sayfasına "Sürpriz karar" başlığıyla taşıdığı haberinde "Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa duyurusu kafaları karıştırdı. Resmi bir açıklama gelmeyince bilgi kirliliği oluştu" ifadelerini kullandı.
Haberde "Bakanlık ve AKP kaynaklarının istifayı doğrularken, kabul edilip edilmeyeceğinin ise merak konusu olduğu ve gözlerin bugün yapılacak açıklamalara çevrildiği" belirtildi.
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