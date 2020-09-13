Hulusi Akar: "Adaların silahlandırılmasını kışkırtıcılık olarak görüyoruz"

13 Eylül 2020 Pazar, 15:29

Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Burada Yunanlı komşularımız, anlaşmaları bir tarafa bırakıp, adaları çok ciddi bir şekilde deniz yetki alanları konusunda ısrar ediyorlar. Bu konudaki çalışmalar yapılmakta, tezler konuşulmakta. Bu adanın diğer 23 ada gibi silahtan arındırılması lazım. Bu daha önceki bütün anlaşmalarda silahtan arındırılmış olması lazım. 18 ada Yunanlı komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılmış, asker konuşlandırılmış. Bunlar gerginliği tırmandırmak, anlayışı tahrip etmekte. Gerginliği artırıcı, provokatif davranışların bir kenara bırakılması lazım.

DİYALOGTAN YANAYIZ

Yunanlı komşularımız son derece bencil davranmakta, hukuku kendilerine göre yorumlamakta. Bugüne kadar gelişmiş bazı faaliyetler. Bunları uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu konuda çalışmaları tamamlayacağız. Şu anda Türkiye son derece kararlı. Biz diyalogdan yanayız. Barışçıl yöntemlerle sorunların çözülmesini istiyoruz.

Son zamanlarda Yunanistan'da bir silahlanma yarışı başladı. Fransa'nın tahrik ve teşviki ile gündemde tutulmakta. Güvenilen dağlara karlar yağmadan diyalog kanalını açmamız lazım. Bunun çok daha sağlıklı ve akılcı bir yol olduğunu herkesin görmesi lazım.

YUNANİSTAN'I MACRON TAHRİK EDİYOR

Bizim anlayışımıza göre gerginliği hiç kimseye yararı yok. Macron'un öncülüğünde bir provokatif bir yaklaşım var. Yunanistan tahrik edilmekte, yönlendirilmekte. Son 15 günde 4 büyük kara-deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatlar gerçekleştirildi. Bizim yaptığımız, her yıl yaptığımız tatbikat. Buradaki huzura, istikrara zarar verilmektedir.

Macron liderliğinde yapılan çalışmalarda uygulanan siyasette, bir anlamda politikalarının iflas ettiği görülmekte. Bunu örtbas etmek için kendilerince bir takım önlem almakta. YPG/PKK'yı desteklediler, Hafter'i desteklediler ve bu politikaları çöktü. Macron desteğin kaybolduğunu gördüğü için bunun asabiyetiyle kendince bu hatalarını örtbas etmeye çalışıyor. Yunanlı komşularımızın Fransızlar tarafından bazı girişimlere kapılmaması, gerçeği görmesi... Yunanistan'ın, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım.