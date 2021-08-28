Hulusi Akar'dan Taliban açıklaması: "Afgan kardeşlerimizden teklif gelirse..."
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerinin karşılanma töreninde yaptığı konuşmada Taliban güçlerinden "Afgan güçlerimiz" diye bahsetti. Akar konuşmasında ayrıca "TSK NATO'nun sevgisini kazanmıştır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara'da 4'üncü Kolordu Komutanlığı'nda Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerinin karşılanma törenine katıldı.
Bakan Akar, burada yaptığı konuşmasında, "dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur, güvenliği için sorumluluk üstlenildiğini" belirterek, "Bu çerçevede Libya'dan Kosova'ya, Katar'dan Somali'ye kadar üstün gayretle görev yapmaktadır. Bu kapsamda Afganistan'da bugüne kadar önemli görevler yaptınız. Büyük başarılar elde ettiniz. 2002'den 2014 yılına kadar Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için gayret gösterilmiştir. 6 yıldır Hamit Karzai Havalimanı'nın işletilmesini sağlamıştır. Eğitim, yardım ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır" diye konuştu.
"TSK NATO'NUN SEVGİSİNİ KAZANMIŞTIR"
Bakan Akar, Mehmetçiğin görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan’da da milli, manevi ve mesleki değerlere yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra ettiğini belirterek, "Afganistan'da 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev almıştır. Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. TSK, NATO'nun sevgisini kazanmıştır. Sizler Asil milletimizin övünç kaynağı oldunuz. Kahramanlıklarınızdan dolayı sizleri kutluyorum" ifadesini kullandı.
"48 SAATTEN AZ SÜREDE"
Bakan Akar, Afganistan'daki tahliyelere de değinerek, "Beklenenden hızlı gelişen şartların güçleştiği son süreçte Cumhurbaşkanımızın onayıyla unsurlarımızın intikaline 25 Ağustos itibariyle başlanmıştır. Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personel ve siviller 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildi. Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir. Görev süresince destek olan Afgan kardeşlerimize, ABD, İngiltere ve Almanya, Tacikistan'a teşekkür ediyorum" dedi.
"AFGAN KARDEŞLERİMİZDEN TEKLİF GELİRSE..."
Bakan Akar, Afganistan'daki terör saldırılarını da kınayarak, "Kabil'de birliğimizde görev yapan kahraman Azerbaycan askerlerine, bakanlık ve kurumlara iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Afgan kardeşlerimizden Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesine dair teklif gelirse değerlendirilecektir. TSK milletinin emrinde ve görevinin başındadır. 1000 yıldır bu topraklarda bu seviyelere gelmemize katkı sağlayan devlet büyükleri ve komutanlarımızı şükranla anıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâdediyor, gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
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