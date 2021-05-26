Hüseyin Eroğlu: "Buraya gelmek büyük başarı"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Birçok oyuncumuza transfer teklifleri geldi. Bunu şampiyonlukla kutlayabilirdik." dedi.
Süper Lig'e yükselme şansını play-off finalinde Altay'a mağlup olarak kaybeden Altınordu'da Hüseyin Eroğlu maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Hüseyin Eroğlu maç sonunda şunları söyledi:
"İlk yarı bizim yakaladığımız bir kırılma anı vardı. Ahmet İlhan’ın golüyle öne geçseydik bizim lehimize dönebilirdi. İkinci yarı belli bir dakikadan sonra oyundan düştük. Rakibin etkili oyuncuları oyuna girdi.
Samsunspor maçının yorgunluğu burada çıktı. Bahane değil. Maç kimin gol atarsa kazanacağı bir maça döndü. Daha erken gol yeseydik çevirme şansımız olurdu ama 89’da hücuma çıkarken kalemizde golü gördük. Bu anlamda üzgünüz.
Şöyle değerlendiriyorum. Kimsenin beklemediği, genç kadrosuyla, sadece Türk oyuncularla buraya gelmek büyük bir başarı. Keşke şampiyon olsaydık ama olmadı. Sezon bitti. Birçok oyuncumuza transfer teklifleri geldi. Bunu şampiyonlukla kutlayabilirdik. Üzgünüz, Altay’ı tebrik ediyorum."
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