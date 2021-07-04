Husumetlisine ateş açıp 5 yaşındaki çocuğu yaraladı
Adana’da husumetlisiyle tartıştıkları sırada pompalı tüfekle ateş açıp, sokaktaki M.A.A’nın (5) ağır yaralanmasına neden olan Ahmet B.’nin (25) kardeşi Cumali B. (20) yakalandı. Tüfeği kendisinin ateşlediğini söyleyen Cumali B. tutuklandı, Ahmet B.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde yaşayan ve 5 yıl önce doğumu sırasında annesi Hamide Saka’yı kaybeden M. A. A, 17 Mayıs akşamı oyun oynamak için sokağa çıktı. Bu sırada aynı sokakta oturan Ahmet B., kardeşi Cumali B. ile husumetlileri Cumali Karataş, tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından eve girip, balkona çıkan Ahmet B., pompalı tüfeği sokağa doğrultup rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada sokakta olan komşularının oğlu M.A. A’nın göğsüne isabet etti. Çocuk yere yığılırken, Ahmet B. ise tüfeği evin bahçesine atıp kaçtı.
SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Ailesinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü ve hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan M.A.A, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan M. A. A, geçen ay taburcu oldu.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI
Öte yandan, olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis, ablukaya alınan mahalledeki birçok eve baskın yaptı ancak şüphelinin izine rastlanmadı. Şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında polis, kavgaya karıştığı öne sürülen Cumali B.’nin Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan ekipleri görüp kaçan Cumali B., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
TÜFEĞİ KENDİSİNİN ATEŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Emniyete götürülen Cumali B., ifadesinde, tüfeği kendisinin ateşlediğini belirterek, “Cumali Karataş ile alacak verecek konusu vardı. Bu nedenle tartışıyorduk. Kavga esnasında bize silah doğrulttukları için ateş ettim. Yanlışlıkla başka bir çocuğa isabet etti. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım” dedi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cumali B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın asıl faili olduğu değerlendirilen Ahmet B.’yi yakalama çalışmaları sürüyor. Küçük çocuğun ailesinin ise şikayetçi olmadığı kaydedildi.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Açıklayacağım' demişti; Peker isim verdi!
- AKP'de de istifa sesleri yükseldi
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- Ceyhan'dan çok sert 'aşı' tepkisi
- Ve 'Tosuncuk' İstanbul'da
- 'Sözleri Berlin'de şaşkınlığa neden oldu'
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Günübirlik tekne turu battı
- Tütün üreticileri yol kapattı! Acımızdan ölüyoruz
- Tosuncuk getiriliyor