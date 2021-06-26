İadesini hem Türkiye hem de ABD istiyor: Hukukçulardan çarpıcı SBK değerlendirmesi

26 Haziran 2021 Cumartesi, 10:57

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz geçtiğimiz günlerde Avusturya'da tutuklanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Avusturya'da tutuklanan Korkmaz'ın dolandırıcılık yoluyla 133 milyon dolardan fazla parayı akladığı ve paranın Türkiye ile Lüksemburg'daki hesaplarda bulunduğunu belirtmişti.

İddianamede Korkmaz aleyhine kara para aklama, elektronik araçlarla mali dolandırıcılık ve resmi incelemeyi engelleme suçları yöneltilmişti. Korkmaz'ın akıbetinin 5 Temmuz'da hakim karşısına çıkacağı duruşmada belli olması bekleniyor. Viyana yakınlarındaki Wels kentinde ikinci kez daha hakim karşısına çıkacak olan Korkmaz'ın iadesini ise hem Türkiye hem de ABD istiyor.

Viyana'daki Türkiye Büyükelçisi Ozan Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Avusturya Dışişleri bizden ilk iade için tutuklama talebimizi 19 Haziran günü aldı ve 20 Haziran sabahı teyit etti. İade ile ilgili dosyamızı da 22 Haziran günü alan Dışişleri Bakanlığı bunu da 23 Haziran sabahı teyit etti" bilgisini verdi.

Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğini, iade edilirse Reza Zarrab gibi itirafçı olup olamayacağını ve Korkmaz'ın iade edileceği ülkeyi seçip seçemeyeceğini uluslararası ceza hukuku uzmanı Timuçin Köprülü ve New York Barosu'ndan avukat Cahit Akbulut, DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulundu.

‘ABD’YE İADESİ DAHA GÜÇLÜ BİR İHTİMAL’

Korkmaz'ın iadesi için Türkiye'nin de resmi işlem başlattığını, bu durumda "birden fazla talep" seçeneğinin gündeme geldiğini söyleyen Köprülü, ABD-Avusturya İade Anlaşması ile Türkiye ile Avusturya'nın taraf olduğu Avrupa İade Anlaşması'na bakılması gerektiğini ve hangi devlete iade edileceği konusunda kimi kriterlerin işleteceğini anlatıyor. Köprülü, bu kriterler uyarınca Korkmaz'ın ABD'ye iadesinin daha güçlü ihtimal olduğunu vurguluyor.

Köprülü bununla ilgili hukuki zemini de şöyle anlatıyor: "Örneğin suçun işlendiği yer, suçun mağdurunun milliyeti, taleplere konu işlenen suçların ağırlığı, talep eden devletlerden birine iade halinde diğer devlet ya da devletlere iade ihtimali, iade taleplerinin tarihsel olarak sırası, kronolojisi gibi nedenlere bakılıyor. Buna göre de bir karar veriliyor. Sezgin Baran Korkmaz açısından hakkındaki iddianamede bahsi geçen suçların işlendiği, kamu düzeninin ihlal edildiği yerin ABD olması, iadenin ABD’ye yapılması ihtimalini güçlendiriyor."

NEW YORK BAROSU AVUKATI: 'TÜRKİYE'YE İADESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ'

New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut da "Avusturyalı makamlar hangi ülkeye iade edeceği konusunda suçun işlendiği yere ve suçun mağduru olan ülkenin hangi ülke olduğuna bakacaktır. Suç ABD'de eyaletler arasında işlenmiş, Amerikan vergi dairesi dolandırılmıştır. Türkiye’de ise Sezgin Baran Korkmaz hakkında farklı yargı kararları alınmış. Sezgin Baran Korkmaz'ın ülkeden çıkışına izin verilmiştir. Bu faktörler göze alındığında bu kişinin Türkiye'ye iadesi söz konusu olamaz. Avusturyalıların Sezgin Baran Korkmaz'ı ABD’ye iade edeceğine inanıyorum" diyor.

Korkmaz ise Zarrab gibi savcılarla anlaşma ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamada, "İkinci bir Reza Zarrab olmayacağım. Ben bayrağına, vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım" ifadelerini kullandı. Ancak hukukçular, Korkmaz'ın durumunun hukuki olarak farklı olduğuna dikkat çekiyor.

‘KORKMAZ'IN İŞİ ÇOK ZOR, ZARRAB'DAN DAHA KÖTÜ DURUMDA’

Ceza hukukçusu Köprülü, Korkmaz'ın Amerikan hazinesine zarar veren suçlarla itham edildiğine işaret ederek "Savcılarla anlaşması mümkün. Yine yargılanıp da mahkum olması durumunda alacağı cezadan daha az bir cezayı kabul edebilir. Ancak durumu Rıza Zarrab'la aynı değil. Korkmaz hakkında iddia Amerikan Vergi İdaresi'nin dolandırılması sonucunda elde edilen yasa dışı kazancın ya da kara paranın aklanmasına iştirak etmek. Burada Amerikan hazinesinin doğrudan bir zararı var" diyor.

Avukat Cahit Akbulut da ABD'de federal mahkemelerde yargılanan sanıkların yüzde 90'ının savcılıkla anlaşma yaparak hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini ve sonrasında da bildiklerini itiraf ettiklerini söylüyor. ABD'deki savcıların mahkemeye daha fazla delil sunup Korkmaz'ı köşeye sıkıştıracağını ve itirafçı olmasını sağlamaya çalışacağını belirten Akbulut, "ABD'de kara para aklamanın, ABD hazinesini dolandırmanın ceza oranları Türkiye'den çok daha yüksek. Korkmaz'ın işi çok zor, Zarrab'tan daha kötü durumda. Çünkü vergi dairesini 500 milyon dolar dolandıran bir suç çetesinin içinde olmakla suçlanıyor" diyor.

Hukukçular, Sezgin Baran Korkmaz'ın ülke dışına çıkmasının yasaklanması suretiyle iade prosedürü sona erene kadar tutuksuz olarak yaşamına Avusturya'da devam edebileceğini söylüyor. Avusturya'daki mevzuata göre, iade süreci devam ederken Sezgin Baran Korkmaz'ın sınır dışı edilmesi de mümkün değil.

-DW Türkçe