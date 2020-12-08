İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Sabah ve A Haber'e yanıt: Yine gol değil

08 Aralık 2020 Salı, 17:45

Metrobüslerin garajda bekletildiğinin ve vatandaşların tıka basa işe gittiklerinin iddia edildiği haberlere ilişkin Ongun kamera kayıtlarını paylaştı.

Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Serhat Albayrak, Sevgili @Ahaber ve @sabah yine gol değil. Bütün garajları kontrol ettik, özellikle yoğun saatlerde bakım ve onarımda olanlar dışında tüm metrobüslerin hizmette olduğunu tek tek tespit ettik. Pik saatlerdeki kamera kayıtlarını da sizler için paylaşıyoruz."