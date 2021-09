İBB tarihinde bir ilk: Tarihi zirve öncesi son buluşma gerçekleşiyor

05 Eylül 2021 Pazar, 12:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Balkan ülkelerini buluşturacak uluslararası zirve öncesinde, ülkelerin diplomatik misyon temsilcililerini çalışma yemeğinde bir araya getiriyor.

‘Ortak Coğrafyadan Daha İyi Yarınlara’ (From a Shared Geography Toward a Better Tomorow) temalı çalışma yemeğine: Arnavutluk, Bosna Hersek Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan diplomatik misyon temsilcilikleri katılım gösterecek.

BALKANLAR VE TÜRK DÜNYASI İLE İLİŞKİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Zirve ile birlikte, Balkan ülkelerindeki belediyeler ile olan ilişkilerin temellerini daha da sağlamlaştırıp, farklı iş birliği alanları yaratmak ve kente katma değer sağlayacak projelerin kazandırılması amaçlanıyor. İBB, tarihsel, coğrafi ve kültürel olarak yakınlığımızın bulunduğu ülkelerle ilişkilere yeni yaklaşımlar geliştirmeye önem veriyor.

BALKAN BELEDİYE BAŞKANLARI ZİRVESİ: BAŞKONSOLOSLAR ÇALIŞMA YEMEĞİ

Yer: Emirgan Beyazköşk

Tarih: 6 Eylül Pazartesi

Program Bitiş ve Fotoğraf çekimi: 14.30