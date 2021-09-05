İBB tarihinde bir ilk: Tarihi zirve öncesi son buluşma gerçekleşiyor
İBB tarihinde ilk defa, 29-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek ‘Balkan Belediye Başkanları Zirvesi’ öncesinde son buluşma 6 Eylül’de gerçekleşiyor. İstanbul’daki Balkan ülkelerinin Başkonsoloslukları çalışma yemeğinde bir araya geliyor. İBB Başkanı İmamoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte, zirveden önce izlenecek yol haritası ortaya çıkacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Balkan ülkelerini buluşturacak uluslararası zirve öncesinde, ülkelerin diplomatik misyon temsilcililerini çalışma yemeğinde bir araya getiriyor.
‘Ortak Coğrafyadan Daha İyi Yarınlara’ (From a Shared Geography Toward a Better Tomorow) temalı çalışma yemeğine: Arnavutluk, Bosna Hersek Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan diplomatik misyon temsilcilikleri katılım gösterecek.
BALKANLAR VE TÜRK DÜNYASI İLE İLİŞKİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM
Zirve ile birlikte, Balkan ülkelerindeki belediyeler ile olan ilişkilerin temellerini daha da sağlamlaştırıp, farklı iş birliği alanları yaratmak ve kente katma değer sağlayacak projelerin kazandırılması amaçlanıyor. İBB, tarihsel, coğrafi ve kültürel olarak yakınlığımızın bulunduğu ülkelerle ilişkilere yeni yaklaşımlar geliştirmeye önem veriyor.
BALKAN BELEDİYE BAŞKANLARI ZİRVESİ: BAŞKONSOLOSLAR ÇALIŞMA YEMEĞİ
Yer: Emirgan Beyazköşk
Tarih: 6 Eylül Pazartesi
Program Bitiş ve Fotoğraf çekimi: 14.30
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