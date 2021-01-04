İBB'nin eski dönemine ait usulsüzlüklerde bir yenisi daha ortaya çıktı

04 Ocak 2021 Pazartesi, 10:49

İBB’ye deniz ulaşımında yolcu ve araç taşımacılığında kullanılması şartıyla devredilen yerlerden bazılarının hediyelik eşya dükkânı ve restoran olarak kullanıldığı tespit edildi.

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre; TDİ tasarrufunda bulunan ve 15 Mart 2005 tarihinde protokol ile “Yolcu ve araç taşımacılığında kullanılması” koşuluyla İBB’ye devredilen bazı yerlerin devir şartına aykırı kullandırıldığı İBB ve TDİ’nin teknik elemanlarından oluşturulan alt komisyonun yaptığı incelemeler ile açığa çıkarıldı.

İBB’ye devredilen iskelelerde Ağustos 2016’da incelemelerde bulunan alt komisyon üyeleri, yerinde yapılan tespitlere ilişkin bir tutanak hazırladı. Tutanakta, devir amacına aykırı kullandırılan bazı yerler ve kullanım amaçlarına yönelik şu bilgilere yer verildi:

Beşiktaş İskelesi: Şehir içi ulaşım entegrasyonu kapsamında devredilen eski gişe ofislerinin olduğu bağımsız bölümde Kültür A.Ş. tarafından kitap ve hediyelik eşya satış yeri…

Kuzguncuk İskelesi: Yolcu hizmetlerinde kullanılmayan ve boş olan üst katı ile iskele girişindeki sağlı sollu dükkânlar…

SAĞLI SOLLU DÜKKÂNLAR

Büyükada İskelesi: Ulaşım entegrasyonu kapsamında yolcu hizmetlerinde kullanılmayan ve Ada halkı tarafından sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılan üst katı ile iskele girişindeki amaç dışı kullanılan sağlı sollu dükkânlar…

Moda İskelesi: İskele ve hizmet binasının tamamı Belediye tarafından ulaşım entegrasyonu kapsamında yolcu hizmetlerinden çıkartılarak restoran olarak amaç dışı kullanıldı.

Yeni Kadıköy İskelesi: Yolcu hizmetlerinde kullanılmayan üst katının bir bölümü Kültür A.Ş. tarafından kitapçı ve kafe olarak amaç dışı işletildi.

KİMSE HESAP VERMEDİ

TDİ, aykırılıkları ortaya koyan alt komisyonun çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla 24 Ocak 2017 tarihli bir toplantı için İBB yetkililerini davet etti.

İBB, belediye yöneticilerinin programında meydana gelen, “Plansız değişiklik” nedeniyle toplantının 21 Şubat 2017 tarihine ertelenmesini istedi. Toplantı, İBB yöneticilerinin isteği üzerine ertelendi ancak belirlenen tarihte hiçbir toplantı gerçekleştirilmedi.



