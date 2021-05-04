Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'ellerini bağlama' soruşturmasına ilk yorum
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, hakkında başlatılan 'ellerini bağlama' soruşturmasına ilk yorumunu yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturması hakkında ilk açıklamasını yaptı.
İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biz işimize bakalım" ifadelerini kullanıp, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin inşaat sürecine ilişkin bir video paylaştı.
Biz işimize bakalım...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 4, 2021
Çok az kaldı, bitti bitiyor. pic.twitter.com/pxwzdKi1dJ
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "türbede ellerini arkadan bağladığı" gerkeçesiyle soruşturma açılmıştı. Soruşturmayı, gazetemizdeki köşesinde duyuran Barış Pehlivan, "İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi" ifadelerini kullanmıştı.
Soruşturma hakkında konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mahir Çataklı, soruşturmanın “İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları” ile ilgili olduğunu söylemişti.
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