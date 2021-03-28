İBB'den müzisyenlere destek açıklaması
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden, müzisyenlere 2.000 TL destek sağlanacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabı üzerinden müzisyenlerle ilgili bir paylaşımda bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun müzisyenlere destek verdiği videolu mesajının yer aldığı paylaşımda Ongun, "15 gün sonra İstanbul sokakları sanatla dolacak. İBB, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan müzisyenlere 2000 TL destek olacak" ifadelerini kullandı.
Ongun'un paylaşımı şu şekilde:
15 gün sonra İstanbul sokakları sanatla dolacak. İBB, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan müzisyenlere 2000 TL destek olacak. https://t.co/j3L4RbvRI1pic.twitter.com/gVadCtTfL2— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 28, 2021
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