İBB'den ücretsiz ulaşım kararı

11 Ekim 2020 Pazar, 11:31

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul 1’inci sınıflarla birlikte 2. 3. 4., ortaokul 8’inci sınıf ve lise 12’nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin 12 Ekim 2020 pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağı duyurdu.

Bu açıklama ile birlikte İBB, yüz yüze eğitimdeki ilk günde toplu ulaşım kullanımıyla ilgili karar aldı.

İBB yapılan yazılı açıklamada; “12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır. İstanbulkartınızı okutarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz.” denildi.