İBB'nin kampanyasında toplanan para miktarı 27 milyonu aştı

İBB'nin başlattığı "askıda fatura" kampanyasına şimdiye kadar 27 milyon 12 bin TL'nin üstünde destek sağlandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2021 Salı, 17:06
İBB'nin kampanyasında toplanan para miktarı 27 milyonu aştı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi süreciyle başlattığı kampanyada yapılan destekler sürüyor. İstanbulluların hem fatura desteği alabildiği hem de destek verebildiği kampanyada toplanan para 27 milyonu aştı. Kampanya kapsamında binlerce yurttaş kayıt yaptırdı.


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