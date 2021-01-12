İBB'nin kampanyasında toplanan para miktarı 27 milyonu aştı

12 Ocak 2021 Salı, 17:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi süreciyle başlattığı kampanyada yapılan destekler sürüyor. İstanbulluların hem fatura desteği alabildiği hem de destek verebildiği kampanyada toplanan para 27 milyonu aştı. Kampanya kapsamında binlerce yurttaş kayıt yaptırdı.