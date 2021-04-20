MHP'den istifası açıklanan başkan: Atlardan sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır

20 Nisan 2021 Salı, 16:00

İBB'nin MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi’ne hibe ettiği ve güvenlik amacıyla çip de taktığı 50 at kayıplara karıştı.

Skandal olayla ilgili soruşturma başlatılırken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in MHP'den istifa ettiğini "İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur" açıklamasıyla duyurdu.

Öte yandan istifa sürecine ilişkin Belediye Başkanı Fadıl Keskin de bir açıklama yaptı. Partisinden istifa ettiğini doğrulayan Keskin, Tele1'e yaptığı açıklamada, "Partime zarar gelmesin diye istifa ettim" derken "Atların sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır. İnsanların attan sucuk yapmaya ihtiyacı yok. Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı. Kaymakamlık da bunu soruşturuyor" ifadelerini kullandı.