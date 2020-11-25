IBM 10 bin kişiyi işten çıkaracak
IBM, maliyetleri düşürmek için Avrupa bölgesinde 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Böylelikle şirket Avrupa operasyonlarındaki çalışanların beşte birini işten çıkarmış olacak.
IBM, yavaş büyüyen servis birimlerinde maliyetleri düşürmek ve ortaklara kar hissesi dağıtılması için Avrupa bölgesinde 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
Bloomberg'in haberine göre, geniş çaptaki kayıplar bölgedeki iş gücünün yüzde 20’sini etkileyecek. İngiltere ve Almanya’nın en azla etkilenen ülkeler olacağı tahmin edilirken Polonya, Slovakya, İtalya ve Belçika’da da işten çıkarmalar olacak.
İşçi sendikasındaki bir yetkiliye göre, IBM Avrupa’daki işten çıkarmaları Kasın ayının başında bölgedeki işçi temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda duyurdu.
E-posta ile yayımladığı bir bildiride, “İşgücüyle ilgili kararlarımız, müşterilerimize en iyi açık hibrit bulut platformu ve yapay zeka kapasitesini sağlamak için alındı.” diyen şirket sözcüsü, “Aynı zamanda müşterilerimize en iyi hizmeti sağlayabilmek için IBM çalışanlarının yetenek ve gelişimlerine önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.” diye ekledi.
En çok zarar görecek olan sektör ise, müşterilerin veri merkezlerini yönetme ve geleneksel teknolojik destek sağlama gibi günük altyapısal operasyonları gerçekleştiren IBM’in bilgi teknolojileri servisi olacak.
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