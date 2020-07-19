İbrahim Kalın açıkladı: Kurban Bayramı'nda 'sokağa çıkma yasağı' olacak mı?

19 Temmuz 2020 Pazar, 22:41

NTV'deki Özel Röportaj programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kalın, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan Kurban Bayramı tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili verilmiş kesin bir karar yok. Cumhurbaşkanımızın da evvelsi gün ifade ettiği gibi Kurban Bayramı'nda insanlara 'Evlerinizde oturun' demek çok kolay değil ama öbür taraftan da hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek de mümkün değil. Hele bir de kurban kesimi söz konusu olduğu için hijyen şartlarına daha bir dikkat edilmesi gereken bir bayramdan bahsediyoruz. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanımızın, Bilim Kurulu'nun bu konuyla ilgili değerlendirmelerine Cumhurbaşkanımız bakacak. Biraz da önümüzdeki 10-12 gün içerisindeki vaka sayısında, entübe olan, iyileşen insan sayısı ile vefat sayılarındaki gelişme trendini de göreceğiz. Şu anda iyi bir yolda ilerliyoruz. 1000'in altına indik, 3 rakamlı hanelere düştük vaka sayısında ama bu da yeterli değil, daha da az olması lazım. Ölüm sayısında da bir düşme var ama hala 15 ila 20 arası günlük değişiyor. Bütün bu verileri dikkate alarak bir değerlendirme yapılacak."

"LİBYA'DA GERİLİM TIRMANDIRILMASINDAN YANA DEĞİLİZ"

İbrahim Kalın, Mısır'dan Libya'ya askeri müdahale imasının sorulması üzerine, "Bu tür çıkışlar, tehditler, ifadeler sürece katkı sağlamaz. Libya'da gerilim tırmandırılmasından yana değiliz. Hiçbir ülkeyle karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemiz, planımız, niyetimiz yok. Libya Ulusal Hükümeti de meşru müdafaa çerçevesinde kendini savunmak hakkına sahiptir. Türkiye de bu desteği o hükümete vermeye elbette devam edecektir" diye konuştu.