İbrahim Kalın: Hutbede Atatürk’e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil

28 Temmuz 2020 Salı, 11:19

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya hutbesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kalın "Hutbede Atatürk’e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış değil. Diyanet İşleri Başkanı vakfiyeden bahsetti orada. Bu bizim vakıf geleneğimizin kültürümüzün bir parçası. Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış birisi değil. Kişisel çıkarları için kullanmış birisi değil. Dönemin şartları içerisinde oranın müze olarak kullanılmasına karar verilmiş. Buradan 'Atatürk'e lanet okundu', 'Atatürk'e dil uzatıldı' sonucunu çıkarmak, çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz. Biz de böyle bir şeyi kabullenemeyiz. Bırakın başka bir yerde cuma hutbesinde lanet okunmasını doğru bir yaklaşım olarak kabul etmeyiz. Rejim tartışmasına dönüşüyor olması suni bir gündemdir" dedi.

'HİLAFET' AÇIKLAMASI

Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı derginin, 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yapmasına da değinen Kalın şunları söyledi:

"Rejim tartışması çıkarmak suni bir gündemdir. Ayasofya gibi güzel bir anı yaşadıktan sonra bir taraftan 'Atatürk'e dil uzatıldı' demek diğer tarafta 'hilafete giderim' demek bu başarıyı gölgelemek olur.

Bu tartışmalar bizi hedeften saptırmaktır. Güzel bir iş yapıldı, bu gölgelenmemeli. Suni tartışmaları bir kenara koyarken dünyaya güzel mesajı hep birlikte verelim.

Bu tartışma zihinleri bulandırmaktadır. Hilafet tartışması hedeften saptırır.

Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin vermeyiz."